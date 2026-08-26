Hytalo Santos ficava de calcinha e assediava seguranças, relatam testemunhas à Justiça

Hytalo Santos foi condenado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (TRT-13) por assédio moral e sexual contra dois ex-seguranças de sua equipe.

Em um dos processos, a Justiça também reconheceu a prática de assédio sexual. Testemunhas relataram que o influenciador costumava ficar de calcinha na presença dos funcionários e adotava comportamentos invasivos com os profissionais.

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Um dos depoimentos aponta que Hytalo fazia “toques físicos indesejados” no segurança, inclusive enquanto ele dirigia.

Entre as situações mencionadas está “passar a mão na nuca ou na perna”. Segundo a testemunha, o trabalhador chegou a pedir a companhia de outra pessoa para evitar ficar sozinho com o influenciador.

A decisão judicial considerou que o relato evidenciava o constrangimento enfrentado pelo funcionário. A sentença afirma:

"A prova mais eloquente do caráter indesejado e intimidatório da conduta do Reclamado (Hytalo) é, talvez, o relato da testemunha de que o Reclamante pedia sua companhia para 'não deixar ele só com o seu Hítalo'. Esse fato demonstra o estado de angústia e constrangimento a que o autor era submetido, descaracterizando qualquer alegação de consentimento ou de um mero 'ambiente descontraído'".

Além dos episódios classificados como assédio, os depoimentos descrevem mudanças no comportamento de Hytalo quando ele consumia álcool. Segundo os profissionais, o influenciador gritava, xingava e tentava abraçá-los de maneira invasiva.

As denúncias apresentadas à Justiça trabalhista também envolvem as condições em que os seguranças trabalhavam.

Eles afirmaram que eram impedidos de utilizar os banheiros internos da residência e precisavam recorrer a um sanitário externo. O local, conforme os relatos, apresentava condições precárias de higiene.

A sentença registrou ainda outras acusações feitas pelos trabalhadores:

"Além disso, relatam ter sido impedido de utilizar os banheiros internos da residência, sendo obrigado a usar um sanitário externo em condições deploráveis de higiene, com presença de fezes, urina de animais e lixo. Por fim, alega situações vexatórias extremas, como ser constrangido a presenciar atos sexuais dos reclamados, sofrer fiscalização excessiva por câmeras em locais de troca de roupa e ter seu celular pessoal invadido pelo reclamado Hytalo para exclusão de prova".

Condenação de Hytalo Santos

Os dois processos resultaram em uma condenação de R$ 60 mil por danos morais, sendo R$ 30 mil destinados a cada trabalhador.

O marido do influenciador, Israel Vicente, e empresas ligadas a Hytalo foram responsabilizados solidariamente pelo pagamento da indenização.

A Justiça também reconheceu o vínculo empregatício direto dos seguranças com Hytalo e considerou inválida a escala de 24x72 horas adotada pelos profissionais, devido à ausência de acordo prévio.

Com a decisão, os responsáveis deverão arcar ainda com verbas trabalhistas, incluindo horas extras, domingos em dobro, adicional noturno, aviso-prévio, férias, 13º salário e FGTS com multa de 40%.

O primeiro segurança trabalhou para o influenciador entre fevereiro de 2023 e março de 2025 e tinha salário-base de R$ 15 mil. Para ele, também foi reconhecido o direito ao adicional de periculosidade de 30%.

Já o segundo profissional, que atuava armado e prestou serviços entre agosto de 2024 e março de 2025, teve o salário reconhecido em R$ 4,5 mil. Nesse caso, o valor da condenação foi calculado em R$ 119.969.

Prisão

Hytalo Santos está preso há 1 ano e 11 dias e cumpre pena de 11 anos e 4 meses de prisão por exploração sexual de crianças e adolescentes. Ele está na Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa (PB).

O influenciador e Israel Vicente foram presos em São Paulo em 15 de agosto do ano passado. Desde 28 de agosto de 2025, os dois estão no Presídio do Róger, em João Pessoa.

Além da ação trabalhista, Hytalo e Israel também respondem na Justiça comum por tráfico de pessoas para exploração sexual e trabalho análogo à escravidão.