Virginia coloca funk alto em dia de pré-jogo na casa de Vini Jr. e é detonada

Um vídeo publicado por Virginia Fonseca, de 27 anos, na noite de terça-feira (25) provocou novas críticas entre seguidores de Vinicius Júnior, de 26.
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A influenciadora mostrou um momento descontraído em casa, mas a publicação acabou sendo interpretada por admiradores do jogador como uma possível interferência na preparação dele para uma partida do Real Madrid.
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Nas imagens compartilhadas no Instagram, Virginia aparece ouvindo funk em volume alto dentro do closet do namorado.
A publicação repercutiu entre os fãs do atleta justamente por ter sido feita na véspera de um compromisso importante do clube espanhol pela La Liga, marcado para quarta-feira (26).
Parte dos internautas questionou se o barulho poderia ter atrapalhado o descanso de Vini Jr. antes da partida.
Uma usuária fez uma longa crítica no X, antigo Twitter, e afirmou que Virginia estaria alimentando as próprias controvérsias ao publicar o registro.
"A Virgínia gosta de hate, né? A mulher já está sendo criticada na Espanha pelos fãs do Vini Jr., que estão dizendo que ela está atrapalhando o rendimento do homem com esse furdunço todo na casa dele.
E aí, em vez de ficar quietinha, vai lá e posta, 23h, o som torando dentro do quarto, sendo que no dia seguinte o cidadão tem jogo. Jogador, um dia antes do jogo, essa hora já é para estar no décimo sono. Se amanhã ele não der um show no jogo, já vai dar mais corda para as críticas a ela", escreveu.
Outros comentários seguiram a mesma linha e criticaram a atitude da influenciadora. "Mulher sem noção", afirmou um internauta.
Já outro preferiu transformar a situação em piada e levantou uma teoria sobre a torcida adversária: "Estou começando a achar que ela é infiltrada do Barça", escreveu, citando o Barcelona, um dos principais rivais do Real Madrid.
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