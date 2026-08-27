Ex-apresentadora confessa ter matado a própria mãe a facadas

Ex-apresentadora da Fox confessa ter matado a própria mãe a facadas - (crédito: Reprodução/Fox)

A ex-jornalista e apresentadora de televisão Angelynn Angie Mock, de 48 anos, assumiu a responsabilidade pela morte da própria mãe, Anita Avers, de 80, em um tribunal do Kansas, nos Estados Unidos.

A confissão de culpa foi apresentada na última sexta-feira (21), meses após o crime ocorrido em Wichita.

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O assassinato aconteceu em 31 de outubro de 2025, dentro da residência onde Anita foi encontrada gravemente ferida.

A idosa havia sido atacada com facadas e chegou a ser levada para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

A investigação teve início na manhã daquele dia, quando a Polícia de Wichita recebeu, por volta das 7h50, uma denúncia de esfaqueamento em uma casa na região sul da cidade.

Os policiais enviados ao local encontraram Angelynn do lado de fora do imóvel, com cortes nas mãos.

Durante a perícia na residência, quatro facas de cozinha e um ralador de queijo foram apreendidos. Os objetos apresentavam vestígios de sangue.

Anita, por sua vez, estava inconsciente e caída sobre uma cama, com múltiplas lesões provocadas pelos ataques.

Uma testemunha também relatou aos investigadores o que teria acontecido logo depois da agressão.

Em entrevista ao canal KAKE, Alyssa Castro disse que estava em um carro com o namorado quando percebeu a presença da ex-apresentadora, que se aproximou coberta de sangue.

De acordo com Alyssa, Angelynn pediu que o casal chamasse o serviço de emergência pelo 911. A mulher chegou a pegar o telefone dos dois para pedir ajuda, mas, pouco depois, correu novamente para dentro da residência.

Angelynn havia sido acusada formalmente de homicídio em primeiro grau e permanecia detida em uma unidade prisional local.

A fiança definida pela Justiça foi de US$ 1 milhão, quantia correspondente a aproximadamente R$ 5,36 milhões.

A declaração de culpa foi feita diante da juíza Faith Johnson, do Tribunal Distrital. A sentença está marcada para 5 de outubro, segundo informações do Ministério Público do Condado de Sedgwick.

Os promotores esperam que a ré receba pena de prisão perpétua, com possibilidade de pedir liberdade condicional após 25 anos de cumprimento da pena.

As autoridades ainda não divulgaram a motivação para o crime. As circunstâncias que antecederam o ataque continuam sob investigação no Kansas.

Também não há, até o momento, informações sobre a contratação de um advogado para representar Angelynn.

Passagem pela televisão

Angelynn Mock trabalhou durante anos no jornalismo televisivo antes de deixar a profissão. Entre 2011 e 2015, integrou a equipe da Fox 2 News, em St. Louis, onde exerceu funções de repórter e apresentadora.

A trajetória profissional também inclui uma passagem pela KOKH Fox 25, emissora sediada em Oklahoma City. Nos últimos anos, porém, a jornalista deixou a televisão e migrou para o setor comercial.

Angelynn passou a trabalhar em uma empresa voltada ao desenvolvimento de software para gestão de dados.