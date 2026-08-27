Zé Felipe encontra lubrificante íntimo de Virginia e expõe ex na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma descoberta inusitada feita por Zé Felipe em um apartamento da família, em São Paulo, virou motivo de brincadeira com Virginia Fonseca.

O cantor encontrou diversos cosméticos que pertenciam à ex-mulher, entre eles um produto de uso íntimo, e decidiu revelar aos seguidores o que pretende fazer com os itens.

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Segundo Zé, Virginia havia permanecido no imóvel com os filhos e acabou deixando parte de seus pertences para trás. Entre os produtos esquecidos estava um gel íntimo com efeito de aquecimento e resfriamento.

“A Virginia ficou com as crianças no apartamento e esqueceu um tanto de coisa aqui. Até gel para passar nas partes íntimas, que esquenta, que esfria”, brincou ele.

O cantor afirmou que não pretende manter os cosméticos no apartamento. Em tom descontraído, contou que pretende levar os produtos para a Festa do Peão de Barretos e distribuí-los entre as mulheres que estiverem no evento.

“Vou levar tudo para as moças”, disse.

A publicação chegou até Virginia, que compartilhou o conteúdo feito pelo ex-marido e entrou na brincadeira.

A influenciadora chamou atenção para o fato de Zé ter exposto a situação e ainda revelou que ele já teria presenteado uma mulher com alguns dos produtos encontrados.

“Zé Felipe boca de sacola. Um spoiler do nada. Ele já deu quatro cremes para uma gatinha dele lá, viu”, reagiu Virginia, compartilhando o post do ex-marido.