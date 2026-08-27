Fiuk estrela comercial após expor dilema com Fábio Jr. e debocha de herança

A vida pessoal de Fiuk segue dando o que falar, até mesmo em ações publicitárias.
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O cantor, ator e compositor estrelou uma campanha do Burger King que transforma acontecimentos recentes envolvendo o artista em matéria-prima para piadas no comercial.
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O vídeo divulgado pela rede de fast-food apresenta Fiuk diante de um dilema aparentemente simples: decidir qual sabor de BK Shake escolher.
A situação serve de gancho para uma referência inusitada ao momento financeiro vivido pelo artista.
“É difícil de admitir, mas eu preciso de ajuda… Eu não sei qual BK Shake escolher. Tem Doce de Leite, Crocante, Biscoff e Nutella… E não precisa de herança pra pegar o seu, não!", ironiza ele no comercial.
A brincadeira continua quando o tema passa a ser família. Fiuk afirma: “Aproveite e traz a sua família toda pra tomar, igual eu”.
Na sequência, a câmera evidencia o lugar vazio ao lado do cantor, recurso usado para reforçar a piada sobre a relação familiar mencionada na própria campanha.
O humor adotado pela publicidade dialoga diretamente com declarações recentes feitas por Fiuk. Nas redes sociais, o artista contou que atravessa dificuldades financeiras e revelou ter vendido um carro para conseguir se manter.
Em outra declaração que repercutiu entre os seguidores, Fiuk afirmou que foi deserdado pelo pai, Fábio Jr. Segundo o cantor, os dois não mantêm mais vínculos familiares.
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