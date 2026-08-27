Virginia revela 'namorada' de Zé Felipe após cantor expor seus lubrificantes íntimos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca movimentou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (27) ao comentar uma publicação feita pelo ex-marido, Zé Felipe.

Em tom de brincadeira, a influenciadora aproveitou a situação para revelar que o cantor já teria presenteado uma mulher com alguns dos produtos que pertenciam a ela.

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A história começou depois que Zé encontrou cosméticos deixados por Virginia no apartamento em São Paulo.

Os itens teriam ficado no imóvel durante o período em que a influenciadora permaneceu na cidade com os filhos.

Entre os produtos estavam géis íntimos da marca de Virginia. Ao mostrar os cosméticos nas redes sociais, o cantor brincou que levaria os produtos para a Festa do Peão de Barretos para distribuí-los entre as mulheres presentes no evento.

Virginia viu a publicação e decidiu compartilhar o vídeo do ex-companheiro. Na mensagem, além de reclamar de forma descontraída sobre a exposição feita por Zé, ela entregou um detalhe sobre a vida amorosa do cantor.

"Pqp Zé Felipe boca de sacola. Um spoiler do nada pô!! Ps: ele já deu 4 cremes pra uma gatinha dele lá, viu", soltou a famosa.



