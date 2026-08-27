Casa de cantor que teve pernas amputadas após tragédia passa por adaptações; veja

Casa de cantor que teve pernas amputadas após acidente passa por adaptações; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

A família e pessoas próximas de Robert Astro, de 25 anos, estão trabalhando para tornar a residência do cantor mais acessível após o acidente que provocou a amputação das duas pernas. As mudanças foram apresentadas nas redes sociais pelo comunicador Saullo d'Anunciação.

Uma das intervenções previstas é a ampliação das portas da casa. A medida tem como objetivo facilitar a circulação de Robert em uma cadeira de rodas e tornar os espaços do imóvel mais funcionais para a nova rotina do artista.

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A entrada da residência também passará por uma mudança. A escada existente no local será substituída por uma rampa, permitindo que o cantor tenha acesso ao imóvel com maior autonomia.

Além das adaptações, pessoas próximas atualizaram o estado de saúde de Robert Saulo. O tecladista Rick Teclas afirmou que o cantor tem apresentado evolução e está mais ativo. Segundo ele, Robert também vem respondendo positivamente às primeiras sessões de fisioterapia e consegue movimentar até mesmo membros atingidos pelo acidente.

Como aconteceu o acidente

A colisão ocorreu na noite de domingo (23), por volta das 21h30, na Rua Araci, no bairro Cidade Nova, município situado a cerca de 70 km de Feira de Santana.

Robert estava entre veículos estacionados quando uma caminhonete desgovernada atingiu os carros e acabou prensando o cantor. Segundo informações divulgadas pelo g1, ele permanecia de pé entre os automóveis no instante da batida.

Os ferimentos provocados pela colisão foram graves e resultaram na amputação das duas pernas. O cantor recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Municipal de Serrinha e, posteriormente, foi transferido para uma unidade de maior complexidade em Feira de Santana, onde passou por cirurgia.

O motorista responsável pela caminhonete foi preso após a ocorrência. O homem, de 39 anos, foi encontrado pouco tempo depois do acidente.

Informações da Polícia Civil (PC), repassadas ao g1, apontam que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele foi detido em flagrante.