Ex-nora de Preta Gil revela compulsão por apps de namoro e tendência a vícios - (crédito: Reprodução/Instagram)

Laura Fernandez decidiu interromper o uso de aplicativos de relacionamento e já contabiliza uma semana longe das plataformas.

Aos 27 anos, a atriz e mãe da única neta de Preta Gil contou que a mudança representa uma tentativa de romper com um comportamento que havia se tornado compulsivo em sua rotina.

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A experiência, porém, também revelou outro ponto de atenção. Durante o período de afastamento dos aplicativos, Laura percebeu um aumento no consumo de bebidas alcoólicas e reconheceu que poderia estar substituindo uma compulsão por outra.

A atriz relatou que passou a observar com mais cuidado os próprios hábitos e destacou a necessidade de evitar que o processo de "detox" virtual dê espaço para um novo vício.

Em tom bem-humorado, ela afirmou que, como uma boa pisciana, precisa se policiar para conseguir deixar "vícios" para trás.

Apesar de estar satisfeita com a decisão, Laura admitiu que sente falta de alguns costumes que faziam parte do cotidiano.

Entre eles está o impulso de abrir os aplicativos automaticamente e combinar encontros durante a semana ou nos dias de folga.

Fora do ambiente virtual, entretanto, a atriz garante que não enfrenta o mesmo problema para conhecer pessoas.

Ela afirmou que se considera boa no flerte presencial e que os aplicativos funcionavam principalmente como uma ferramenta para ampliar rapidamente suas possibilidades de paquera.

Sem as plataformas, a estratégia agora será depender de situações mais espontâneas. Festas, eventos e encontros casuais devem substituir os aplicativos na tentativa de encontrar homens que ela considere minimamente decentes.

A nova fase já teria provocado mudanças até mesmo na disposição de Laura para investir em possíveis relacionamentos.

Recentemente, ela contou ter sentido preguiça de se envolver com um estrangeiro, algo que atribuiu ao momento de transformação pessoal pelo qual vem passando.

Mesmo com a vontade recorrente de baixar novamente os aplicativos de namoro, a atriz pretende continuar firme na decisão.

Para ela, parte do processo consiste justamente em deixar de controlar os encontros e permitir que o acaso tenha um papel maior.



