Quadro da filha de Juliano Cazarré piora e ator faz apelo ao público - (crédito: Reprodução/Instagram)

A filha de Juliano Cazarré, Maria Guilhermina, de 4 anos, permanece internada em um Centro de Terapia Intensiva (CTI) após apresentar complicações de saúde.

A menina deu entrada no hospital no domingo (30), inicialmente com um quadro de gastroenterite, mas apresentou evolução para pneumonia e uma infecção considerada grave.

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Na segunda-feira (31), o ator de "Avenida Brasil" voltou às redes sociais para compartilhar informações sobre a situação da filha.

Ele contou que a doença também havia atingido Leticia Cazarré, sua esposa, e relacionou a baixa imunidade da menina à piora do quadro.

"Passando aqui para dar um panorama da Guilhermina. Ela foi internada ontem. Chegou com gastroenterite, que a Letícia (esposa) também teve. Então, algum micróbio andou passeando aqui pela casa. Como a Guigui já tem imunidade baixa, isso afetou outras coisas nela, baixou a defesa. Foi internada com gastroenterite ontem e hoje o quadro também era de pneumonia e infecção pesada", explicou.

Apesar da necessidade de cuidados intensivos, Juliano afirmou que Maria Guilhermina estava estável quando falou com os seguidores.

Durante a internação, a equipe médica precisou realizar um novo procedimento para garantir o acesso aos medicamentos e à hidratação.

"Fiquei com ela no hospital e ela estava estável agora. De noite, passaram um acesso profundo pela jugular, porque o acesso que ela tinha não estava dando conta de todos os medicamentos que ela precisava e do soro", disse.

O ator também relatou que o histórico de procedimentos médicos tornou o acesso às veias da filha mais difícil.

Mesmo diante da situação, ele destacou que a menina conseguiu assistir a um desenho e permaneceu atenta à programação.

"Ela tem as veias já bem complicadas para conseguir o acesso, porque foi muito furada ao longo da vidinha dela.... Mas ela estava estável. De tarde assistiu a um desenho que botei para ela assistir e estava prestando bastante atenção. Agradeço as orações de vocês. Quem puder rezar pela Guilhermina, agradeço", completou o ator.

Maria Guilhermina enfrenta problemas de saúde desde o nascimento. A menina nasceu com uma cardiopatia congênita rara chamada anomalia de Ebstein, uma malformação que compromete uma válvula responsável pelo fluxo sanguíneo. Por causa da condição, ela precisou passar por cirurgias ainda nos primeiros momentos de vida.

O histórico de internações inclui também uma passagem pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025.