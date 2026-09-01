Pai de Nicole Louise foi barrado em igreja e impedido de ver a filha - (crédito: Reprodução/Instagram)

Islou Silva voltou a falar publicamente sobre o afastamento da filha, a influenciadora Nicole Louise, de 24 anos.

Em um vídeo publicado nas redes sociais na última segunda-feira (31), ele afirmou que não considera que a conversão da jovem à religião cristã tenha sido responsável pelo distanciamento entre os dois e fez questão de pedir que ela não seja rotulada como homofóbica.

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Ao explicar sua versão dos acontecimentos, o pai relembrou a relação que mantinha com Nicole antes do conflito.

Segundo ele, os dois sempre foram muito próximos e a influenciadora demonstrava publicamente o carinho que sentia por ele.

"Eu quero esclarecer algumas coisas muito com muita sinceridade. Primeiro, eu não acredito que a Nicole tenha se afastado de mim por homofobia. Durante toda a nossa história ela me acolheu e esteve ao meu lado, e demonstrou publicamente o amor que sentia por mim. Éramos carne e unha", iniciou Islou em vídeo publicado nas redes sociais.

Islou apontou uma entrevista concedida pela filha como o momento em que a relação entre eles começou a se desgastar.

De acordo com o relato, Nicole teria abordado questões íntimas relacionadas ao pai. Ele pediu que o conteúdo fosse retirado, mas os dois discordaram sobre o assunto e acabaram discutindo durante uma chamada de vídeo.

"Eu pedi que aquele trecho fosse retirado porque eu entendi que a minha intimidade não deveria ter sido exposta. E a Nicole não concordou, nós discutimos e, durante uma chamada de vídeo, eu gritei com ela. Eu reconheço que errei ao gritar, já pedi desculpas e peço novamente: filha, perdoe-me por aquele momento."

O pai da influenciadora também contou uma tentativa de aproximação que ocorreu em março deste ano.

Ele viajou até Orlando, nos Estados Unidos, cidade onde Nicole vive atualmente, com a intenção de conversar com a filha.

Segundo Islou, porém, ele foi impedido de entrar na igreja que ela frequenta. Ainda de acordo com o relato, lideranças do local disseram que a decisão de não encontrá-lo deveria ser respeitada.

A partir daquele episódio, Islou afirmou ter procurado pastores e pessoas próximas à filha para tentar estabelecer algum tipo de contato. Ele disse que não recebeu retorno e ponderou que não sabe exatamente quais informações chegam até Nicole.

"Desde então, eu procurei pastores e pessoas próximas a ela pedindo apenas que intercedessem ou transmitissem uma mensagem, e não obtive resposta. Eu não posso afirmar o que dizem à Nicole, nem mesmo se as minhas mensagens chegam até ela. Portanto, eu não vou transformar as minhas suspeitas em fatos, mas eu posso dizer, como pai, que me senti afastado, ignorado e impedido de construir uma possibilidade de reconciliação", desabafou.

Islou também avaliou que sua decisão de levar o assunto às redes sociais pode não ter sido a melhor escolha.

Ele afirmou estar arrependido por ter tornado pública uma dor familiar e ressaltou que não pretendia prejudicar a filha com os pronunciamentos.

"A minha intenção não era expô-la ou condená-la, era tentar chegar até ela quando eu já não enxergava outro caminho. Eu também não sei se alguém falou alguma coisa a meu respeito ou se existem outros motivos que eu desconheço. Enquanto eu não puder ouvi-la, qualquer conclusão será apenas especulação", disse.

Apesar do conflito, o pai reforçou o desejo de reconstruir a relação com Nicole. Ele afirmou que não pretende transformar a situação em uma disputa e que está disposto tanto a reconhecer eventuais erros quanto a ouvir o que a filha tiver para dizer.

"O que eu sei é que a Nicole é minha princesa, um dos maiores amores da minha vida. Eu não quero vencer uma discussão, eu quero recuperar a minha filha, quero olhar nos olhos dela, pedir perdão pelo que eu tiver feito e também ouvir tudo o que ela precisar dizer", continuou.

Ao encerrar o pronunciamento, Islou pediu que os seguidores não direcionem ataques à influenciadora por causa do conflito familiar.

"Nicole, eu não estou contra você. Eu não quero constrangê-la, pressioná-la, nem usar o público para obrigá-la a falar [...] Não ataquem minha filha. Não a chamem de homofóbica. Não usem a minha dor para julgá-la. Eu continuo acreditando que o amor que sempre existiu entre nós, entre eu e ela, é maior do que esse silêncio. Filha, quando você estiver pronta, eu estarei aqui", concluiu Islou.