Fiuk vende Fiat Uno por 'bagatela' em meio a crise financeira

Fiuk se despediu de mais um veículo em meio ao período de dificuldades financeiras que vem enfrentando.
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O cantor e ator, filho de Fábio Jr., anunciou que vendeu um Uno Mille azul-claro por R$ 54 mil na última segunda-feira (31).
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A despedida do carro foi registrada pelo artista em uma publicação no Instagram. Antes de entregar o veículo ao comprador, Fiuk decidiu abastecê-lo pela última vez e falou sobre o significado que o automóvel tinha para ele.
"O negócio é o seguinte, abastecendo o último tanque porque hoje o tanque de guerra vai embora, essa raridade. Vou sentir saudades", disse o cantor.
Fiuk também contou que pretende fazer pessoalmente a entrega nos próximos dias. Na publicação, ele destacou o valor sentimental que atribui ao Uno Mille e desejou que o novo proprietário aproveite o automóvel.
"Vou entregar pessoalmente nos próximos dias! O novo dono vai ser muito feliz com essa máquina. Só quem conhece sabe o poder e a história que ele carrega. Gratidão", escreveu na legenda.
A venda ocorre após o artista já ter tomado outras medidas envolvendo seu patrimônio diante da crise financeira.
O episódio ganhou repercussão nas redes sociais justamente pelo vínculo demonstrado por Fiuk com o veículo, tratado por ele como uma raridade e um verdadeiro "tanque de guerra".
Agora, o Uno Mille azul-claro seguirá para o novo proprietário, enquanto Fiuk se prepara para se desfazer definitivamente do automóvel que, segundo ele, carrega uma história especial.
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