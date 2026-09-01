Vampeta expõe recado desbocado que recebeu de Neymar após criticá-lo; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma crítica feita por Vampeta sobre Neymar acabou gerando uma resposta direta do atacante do Santos.

A conversa entre os dois aconteceu de forma privada pelo Instagram, mas foi revelada pelo ex-jogador durante o programa "Bate-Pronto", da Jovem Pan, na última segunda-feira (31).

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Neymar decidiu procurar o comentarista após uma declaração feita por Vampeta na semana anterior.

Depois da derrota do Santos para o Palmeiras, o ex-atleta afirmou que o camisa 10 teria influência sobre as decisões do clube e que atuaria quando quisesse.

A declaração ocorreu justamente em um momento em que Neymar não participou do confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, disputado no Nubank Parque.

O comentário não agradou ao jogador, que decidiu questionar Vampeta sobre a afirmação.

"Pelo respeito que tenho por você, vou te responder aqui. Primeiro, eu não sou você, que engana o time enquanto joga. (...) Cuidado com o que você fala, Vamp. Está perdendo o respeito que tem com os jogadores", disse Neymar.

Durante a atração da Jovem Pan, Vampeta mostrou aos espectadores o teor da conversa que teve com o atacante.

Em vez de prolongar o atrito, o ex-jogador optou por responder de maneira descontraída e encerrou a troca de mensagens sem alimentar a discussão.

"Menino Ney, menino Ney... Fica com Deus, você e sua família. Beijos, te amo!", escreveu o ex-jogador.

Segundo Vampeta, Neymar reagiu com uma risada depois de receber a resposta. A interação terminou sem novos ataques entre os dois.

A polêmica teve origem na análise do comentarista sobre a ausência de Neymar diante do Palmeiras.

Na ocasião, Vampeta questionou a influência do jogador no Santos e relacionou sua ausência à possibilidade de o atleta decidir quando entra ou não em campo. A declaração acabou provocando a reação direta do astro santista dias depois.