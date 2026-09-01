Juliette dá invertida em João Vicente após ator se autoconvidar para casamento - (crédito: Reprodução/Instagram)

Juliette e João Vicente de Castro protagonizaram uma troca de provocações durante o "Papo de Segunda", do GNT, na última segunda-feira (31).

O assunto era o casamento da cantora com o atleta Kaique Cerveny, previsto para acontecer no fim deste ano, quando o ator aproveitou a discussão sobre a lista de convidados para brincar com a possibilidade de estar presente na cerimônia.

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A conversa abordava justamente os critérios escolhidos pelo casal para definir quem será convidado para a celebração.

Diante do tema, João Vicente tentou argumentar que pessoas próximas deveriam ter espaço garantido na festa e questionou, em tom bem-humorado, a ausência de seu nome na lista inicial.

Juliette, porém, não deixou a provocação passar. A cantora respondeu que a relação entre os dois não seria tão próxima quanto o ator sugeria, destacando uma característica do comportamento dele ao longo da amizade.

"Não adianta, você só me conheceu há 80 anos atrás", disparou a cantora.

A fala provocou risadas no estúdio e transformou a tentativa de João Vicente de conseguir um convite em um dos momentos mais comentados do programa.

O ator costuma manter uma postura descontraída durante as interações na atração, e a situação rapidamente ganhou repercussão fora da televisão.

Nas redes sociais, internautas passaram a discutir a troca entre os dois. Parte do público interpretou a atitude de João Vicente como inconveniente, enquanto outros entenderam que tudo não passou de uma brincadeira entre pessoas que possuem intimidade.

"Que falta de noção mds", escreveu um perfil. Outra pessoa saiu em defesa do ator e afirmou que o contexto da conversa indicava uma brincadeira entre os dois: "Claramente que eles estão brincando com o outro! Eu assisti o programa todo e João Vicente é brincalhão com todos que vão lá", argumentou.

Também houve quem concordasse com a decisão de Juliette de selecionar cuidadosamente os convidados para a cerimônia.

"E precisa mesmo convidar quem não tem intimidade? Nem todo mundo precisa estar presente em todos os momentos. Às vezes, preservar a nossa paz significa escolher melhor com quem compartilhamos nossa energia", completou um terceiro perfil.

A repercussão transformou uma brincadeira feita durante o programa em assunto nas redes sociais, com opiniões divididas sobre a abordagem do ator e a resposta dada pela cantora.