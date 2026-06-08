Juliette revela estado de saúde após sofrer mal súbito em evento

Após receber alta médica e retornar para casa, no Rio de Janeiro, Juliette Freire voltou às redes sociais para atualizar os fãs sobre sua recuperação.
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A cantora e vencedora do Big Brother Brasil informou, na manhã desta segunda-feira (8), que continua apresentando inchaço no rosto, embora já não esteja sentindo dores.
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O problema de saúde começou durante a passagem da artista por Salvador, onde participou do São João Sinfônico da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.
Horas depois do evento, na madrugada de domingo (7), ela precisou procurar atendimento médico após sentir fortes desconfortos físicos.
Na ocasião, Juliette descreveu a intensidade dos sintomas que enfrentou. "Era tanta dor que não conseguia abrir o pulmão para respirar. Vomitei, vomitei. Fiz vários exames, tomei remédio para dor, para enjoo", relatou.
Durante a permanência na unidade de saúde, a artista passou por uma série de exames que identificaram uma alteração hepática.
Embora tenha precisado adiar o retorno ao Rio de Janeiro, a paraibana conseguiu viajar ainda no domingo e passou a noite em sua residência.
Já nesta segunda-feira, ela surgiu nos stories do Instagram para tranquilizar os seguidores e detalhar como está se sentindo após o susto.
Segundo Juliette, o desconforto desapareceu, mas o inchaço ainda chama atenção.
"Bom dia, eu acordei toda inchada. Não sei se foram os soros que tomei, alguma medicação... Não sei se tem a ver com o fígado inflamado, vamos ver se desincha, eu já marquei um médico de fígado. Mas tô bem, não tô sentindo dor não e nem tomei remédio de dor", afirmou a cantora.
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