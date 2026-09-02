Desempregado, ex-genro de Ana Maria suplica por vaga em 'A Fazenda'

Badarik González, professor de yoga e ex-marido de Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, decidiu recorrer às redes sociais para manifestar publicamente o interesse em participar do reality rural da Record, "A Fazenda".
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O pedido ocorre após o profissional afirmar novamente que enfrenta dificuldades para encontrar oportunidades de trabalho, já que recentemente, ele foi acusado de ameaça, agressão e roubo em uma rave.
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Em uma publicação no Instagram, González direcionou o recado à emissora e se apresentou como um possível nome para a próxima edição do programa.
“TV RECORD, AQUI TEM UM PEÃOZINHO… mas sem prego, sem martelo e sem emprego! Já estou desempregado… Então, se a ideia é encontrar alguém disposto a encarar A Fazenda, eu já estou dando o recado!”, escreveu González.
Na sequência, ele voltou a cobrar uma oportunidade da emissora e questionou a demora para uma possível definição sobre os participantes.
“Agora me digam uma coisa: RECORD, ATÉ QUANDO VÃO DEIXAR O PÚBLICO E OS PARTICIPANTES NESSA EXPECTATIVA? Porque oportunidade não aparece todo dia… e eu estou aqui!”, acrescentou.
O assunto já havia sido abordado por González nas redes sociais na semana passada. Na ocasião, ele contou que chegou a conseguir um emprego, mas afirmou que a repercussão das polêmicas envolvendo seu nome acabou dificultando a continuidade da oportunidade profissional.
“Consegui um trabalho, mas, como muitas vezes acontece em uma sociedade que julga pelas aparências e tira conclusões sem perguntar diretamente ou investigar, as coisas acabaram se complicando”, declarou.
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