Moraes x Vorcaro: Patrícia Abravanel foi citada em mensagens trocadas

Mensagens localizadas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro revelaram a participação do marido de Patrícia Abravanel,Fábio Faria, na relação entre o dono do Banco Master e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O ex-ministro das Comunicações do governo de Jair Bolsonaro (PL) teria desempenhado papel ativo na aproximação dos dois. O intermédio, inclusive, teria ocasionado um almoço com a presença de esposas.

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“Dia 30 vou precisar fazer um almoço em campos [sic]”, diz a primeira mensagem de celular, às 19h47min de 27 de dezembro de 2023. “Para convidados (…) Preciso que Michael vai pra lá. Tem que ser experiencia completa. Convidados ultra vips. 9 pax [convidados] e 4 seguranças.”

Segundo informações publicadas pela Veja e pelo Estadão, a atuação de Faria não teria se limitado à apresentação entre o banqueiro e o magistrado.

As conversas analisadas pelos investigadores também apontam sua participação em tratativas envolvendo pagamentos feitos pelo Banco Master ao escritório de Viviane Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes. Fábio Faria é casado com Patrícia Abravanel.

Um dos encontros teria acontecido em 30 de dezembro de 2023, no hotel Six Senses Botanique, em Campos do Jordão, no interior de São Paulo.

A preparação da reunião aparece em registros obtidos pela PF e teria sido iniciada após Faria fornecer a Vorcaro o contato telefônico de Alexandre de Moraes, em 26 de dezembro.

Na organização do almoço, o ex-ministro teria procurado o banqueiro para saber se a data seria conveniente.

Vorcaro concordou com a realização do encontro e, posteriormente, encaminhou a localização do hotel. Conforme os registros mencionados pela Veja, a reunião contaria com nove participantes e quatro seguranças.

A relação entre os três continuou sendo estreitada nos meses seguintes. Em uma das mensagens analisadas, Vorcaro teria manifestado interesse em promover uma conversa mais restrita com Moraes e Faria, buscando ampliar a proximidade com o ministro do STF.

Outro encontro foi realizado posteriormente, desta vez em Brasília. Em 31 de janeiro de 2024, Fábio Faria recebeu Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro para um jantar em sua residência na capital federal.