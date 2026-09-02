Pedro Scooby reage após Bianca Andrade ser acusada de destruir seu casamento

Pedro Scooby reagiu com indignação aos rumores que apontavam Bianca Andrade como responsável pelo fim de seu casamento com Cíntia Dicker.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O surfista, que atualmente participa do "Dança dos Famosos", fez questão de rebater publicamente a especulação após o assunto ser publicado por uma página de fofocas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O término entre Scooby e Cíntia foi anunciado na última segunda-feira (31), depois de dois anos de relacionamento.
A repercussão nas redes sociais, porém, trouxe a influenciadora conhecida como Boca Rosa para o centro das especulações, o que provocou uma resposta direta do surfista.
Ao se deparar com a publicação, Scooby não escondeu a irritação e questionou a postura da página ao divulgar o rumor.
"Inventando história pra ganhar like??? Tem humanidade não??? Ficar mentindo??? Por isso vocês são pequenos", disparou o famoso.
A possibilidade de Bianca ter alguma relação com a separação também foi contestada por internautas.
"Cara ele falou que fazem 2 meses que estão separados e a dança começou faz 15 dias, povo fala as coisas sem ter certeza né", escreveu uma pessoa.
Outra internauta criticou a associação de Bianca ao término e defendeu a influenciadora. "Sempre querem pegar uma mulher para jogar hate, que noj0. Bianca tá com uma pessoa há meses. Deixem ela em paz!!!", afirmou.
Saiba Mais
- Mariana Morais Moraes x Vorcaro: Patrícia Abravanel foi citada em mensagens trocadas
- Mariana Morais Canções inéditas, humor e novos personagens, 'Era uma vez: Cinderella' ressignifica o clássico conto de fadas
- Mariana Morais Pedro Victhor dá novo passo no sertanejo e grava primeiro DVD com participações especiais
- Mariana Morais Paolla Oliveira revela estratégia nos treinos para ganhar músculos sem exagerar na carga
- Mariana Morais Juliette dá invertida em João Vicente após ator se autoconvidar para casamento
- Mariana Morais Vampeta expõe recado desbocado que recebeu de Neymar após criticá-lo; veja