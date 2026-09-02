Pedro Scooby reage após Bianca Andrade ser acusada de destruir seu casamento - (crédito: Reprodução/Instagram)

Pedro Scooby reagiu com indignação aos rumores que apontavam Bianca Andrade como responsável pelo fim de seu casamento com Cíntia Dicker.

O surfista, que atualmente participa do "Dança dos Famosos", fez questão de rebater publicamente a especulação após o assunto ser publicado por uma página de fofocas.

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O término entre Scooby e Cíntia foi anunciado na última segunda-feira (31), depois de dois anos de relacionamento.

A repercussão nas redes sociais, porém, trouxe a influenciadora conhecida como Boca Rosa para o centro das especulações, o que provocou uma resposta direta do surfista.

Ao se deparar com a publicação, Scooby não escondeu a irritação e questionou a postura da página ao divulgar o rumor.

"Inventando história pra ganhar like??? Tem humanidade não??? Ficar mentindo??? Por isso vocês são pequenos", disparou o famoso.

A possibilidade de Bianca ter alguma relação com a separação também foi contestada por internautas.

"Cara ele falou que fazem 2 meses que estão separados e a dança começou faz 15 dias, povo fala as coisas sem ter certeza né", escreveu uma pessoa.

Outra internauta criticou a associação de Bianca ao término e defendeu a influenciadora. "Sempre querem pegar uma mulher para jogar hate, que noj0. Bianca tá com uma pessoa há meses. Deixem ela em paz!!!", afirmou.