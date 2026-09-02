Causa da morte do ator Gracindo Jr. é revelada; veja

Ator Gracindo Jr. morre aos 83 anos e causa da morte é revelada - (crédito: Reprodução/instagram)

Morreu aos 83 anos, na noite desta terça-feira (1), o ator e diretor Gracindo Jr.

O artista estava em sua casa, no Rio de Janeiro, e, segundo informações confirmadas pelo filho Pedro Gracindo, a morte ocorreu por causas naturais.

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Com mais de cinco décadas de carreira, Gracindo Jr. construiu uma trajetória marcada por trabalhos no teatro, no rádio, no cinema e na televisão.

O ator também fez parte do grupo de profissionais que participou do início da TV Globo, emissora inaugurada em 1965.

A ligação com a Globo começou ainda antes da estreia da televisão. Em depoimento ao Memória Globo, Gracindo Jr. contou que já havia sido contratado meses antes da inauguração do canal.

“Eu entrei no início da TV Globo. Ela estreia em abril de 1965, em dezembro de 1964 eu já estava contratado”.

Integrante do primeiro elenco da emissora, o artista esteve em diferentes produções da fase inicial da Globo. Entre as novelas das quais participou estão “Rosinha do Sobrado”, “Padre Tião”, “A Rainha Louca”, “A Próxima Atração”, “Supermanoela” e “Os Ossos do Barão”.

A despedida será realizada nesta quinta-feira (3), no Crematório e Cemitério da Penitência. O velório terá início às 12h10 e será aberto ao público, enquanto a cremação está programada para as 14h10.

Gracindo Jr. deixa cinco filhos e sete netos. Ele também era casado com Daisy Poli, com quem manteve uma união por mais de 50 anos.