Luan Santana compra jatinho de 11 lugares e valor astronômico impressiona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Luan Santana agora conta com uma aeronave própria para facilitar os deslocamentos entre os compromissos profissionais pelo país.

O cantor recebeu o jatinho há cerca de duas semanas e já utilizou o avião em uma viagem para Salvador, onde se apresentou em 22 de agosto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A aeronave escolhida pelo artista é um Cessna Citation Sovereign, modelo 680, identificado pelo prefixo PS-SVG.

Fabricado em 2007, o jatinho passou por uma renovação completa em 2024, quando recebeu alterações tanto na pintura externa quanto no acabamento interno.

O investimento também impressiona. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Extra, unidades do modelo são comercializadas por aproximadamente 7 milhões de dólares, valor equivalente a cerca de R$ 35 milhões.

Com capacidade para transportar até 12 passageiros, dependendo da configuração adotada, o Citation Sovereign de Luan Santana foi preparado para acomodar nove passageiros, além de dois pilotos.

Outro destaque da aeronave é o desempenho. Equipado com motores capazes de levar o jato a uma velocidade de até 850 km/h, o modelo permite ao cantor realizar os frequentes deslocamentos exigidos pela agenda de shows em diferentes regiões do Brasil.