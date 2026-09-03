Luan Santana compra jatinho de 11 lugares e valor astronômico impressiona

Luan Santana agora conta com uma aeronave própria para facilitar os deslocamentos entre os compromissos profissionais pelo país.
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O cantor recebeu o jatinho há cerca de duas semanas e já utilizou o avião em uma viagem para Salvador, onde se apresentou em 22 de agosto.
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A aeronave escolhida pelo artista é um Cessna Citation Sovereign, modelo 680, identificado pelo prefixo PS-SVG.
Fabricado em 2007, o jatinho passou por uma renovação completa em 2024, quando recebeu alterações tanto na pintura externa quanto no acabamento interno.
O investimento também impressiona. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Extra, unidades do modelo são comercializadas por aproximadamente 7 milhões de dólares, valor equivalente a cerca de R$ 35 milhões.
Com capacidade para transportar até 12 passageiros, dependendo da configuração adotada, o Citation Sovereign de Luan Santana foi preparado para acomodar nove passageiros, além de dois pilotos.
Outro destaque da aeronave é o desempenho. Equipado com motores capazes de levar o jato a uma velocidade de até 850 km/h, o modelo permite ao cantor realizar os frequentes deslocamentos exigidos pela agenda de shows em diferentes regiões do Brasil.
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