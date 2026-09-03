Secretaria de Saúde do Rio entra em polêmica envolvendo filhos de Piovani e Scooby - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro entrou na repercussão da troca de acusações entre Luana Piovani e Pedro Scooby envolvendo os cuidados com os filhos do ex-casal.

O órgão publicou um conteúdo educativo sobre piolhos e usou uma referência à profissão do surfista para chamar atenção para o problema: “Não deixe o piolho surfar essa onda!”

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A mensagem foi compartilhada por Luana Piovani nesta quinta-feira (3). Ao publicar o conteúdo em seu Instagram, a atriz reagiu positivamente à iniciativa da secretaria. “Arrasaram”, escreveu ela.

A discussão começou depois que Luana relatou ter encontrado piolhos na cabeça de Liz, de 11 anos, além de apresentar imagens de picadas de insetos na perna de Bem. As publicações foram acompanhadas de críticas direcionadas a Scooby, com quem ela tem três filhos.

Ao mostrar os piolhos retirados da cabeça da menina, a atriz questionou a forma como o surfista estaria cuidando das crianças. “Espero que esteja dançando melhor do que está cuidando dos filhos. Entreter não é cuidar”, declarou.

Em outro momento, Luana chamou atenção para as marcas na perna de Bem e afirmou que o filho é alérgico a picadas de insetos.

“Ele é alérgico a picadas, fora os machucados adquiridos. Mas tem como escolher lugares mais aptos e também cuidar. Desejo paternidade”.

Pedro Scooby rebateu as acusações e apresentou sua versão sobre o episódio. Segundo ele, Liz já havia chegado ao Brasil com piolhos após viajar de Portugal. “A gente cuidou, a gente estava limpando, tirando os piolhos”, afirmou o surfista.

A discussão ainda envolveu Cintia Dicker, ex-esposa de Scooby e mãe de Aurora, filha caçula do atleta.

Luana tornou pública uma conversa que teve com a modelo e afirmou ter grande consideração por ela, especialmente pela participação nos cuidados com seus filhos.

Ao comentar o assunto, Piovani também voltou a criticar Scooby pela maneira como, segundo ela, ele teria reagido às acusações.

“Língua de trapo. Fala com a Cintia, sua ex-esposa, para você ver. Ela [Liz] começou a coçar a cabeça uma semana depois. Quando eu falei com a Cintia, que é uma pessoa por quem tenho muito respeito e carinho, porque sempre esteve ajudando a cuidar dos meus filhos, nossos, no caso, eu falei: ‘Cintia, eu mudo de nome se foi no primeiro dia que ela chegou’“, afirmou.

Na sequência, a atriz voltou a cobrar uma postura diferente do ex-marido diante da situação. “Deixa de ser irresponsável, bate no peito, segura sua onda, cresce, evolui. Não fica se defendendo, não, cara. Aprende”, disparou.