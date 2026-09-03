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Zé Felipe se manifesta após rumores de uso de drogas

Ex-marido de Virginia Fonseca não deixou as acusações passarem em branco

Zé Felipe se manifesta após rumores de uso de drogas - (crédito: Reprodução/Instagram)
Zé Felipe se manifesta após rumores de uso de drogas - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma resposta de Zé Felipe aos seguidores chamou atenção nesta quarta-feira (2), após o cantor ser questionado sobre especulações relacionadas a um suposto uso de drogas.

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Em uma caixinha de perguntas publicada no Instagram, um internauta perguntou diretamente quais substâncias ele utilizaria.

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“Zé, falam tanto que você faz uso de drogas. Diga aí quais são”, quis saber o seguidor do filho de Leonardo.

Sem levar a acusação a sério, Zé Felipe decidiu responder em tom de deboche. O artista listou plataformas digitais como se fossem as “drogas” mencionadas pelo internauta e ainda classificou uma delas como a mais pesada.

“Anota aí: Instagram, WhatsApp, TikTok e a mais pesada, Twitter”, disse Zé Felipe.

As especulações citadas pelo cantor começaram a circular com maior intensidade depois da divulgação de vídeos de uma apresentação dele na Festa do Peão de Barretos.

Nas gravações que se espalharam pelas redes sociais, o músico aparece bastante animado durante o show.

A repercussão foi especialmente forte no X, onde alguns usuários passaram a especular que a postura apresentada pelo artista durante a performance poderia estar relacionada ao consumo de substâncias além do álcool.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 03/09/2026 08:38
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