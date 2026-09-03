Zé Felipe se manifesta após rumores de uso de drogas

Uma resposta de Zé Felipe aos seguidores chamou atenção nesta quarta-feira (2), após o cantor ser questionado sobre especulações relacionadas a um suposto uso de drogas.
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Em uma caixinha de perguntas publicada no Instagram, um internauta perguntou diretamente quais substâncias ele utilizaria.
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“Zé, falam tanto que você faz uso de drogas. Diga aí quais são”, quis saber o seguidor do filho de Leonardo.
Sem levar a acusação a sério, Zé Felipe decidiu responder em tom de deboche. O artista listou plataformas digitais como se fossem as “drogas” mencionadas pelo internauta e ainda classificou uma delas como a mais pesada.
“Anota aí: Instagram, WhatsApp, TikTok e a mais pesada, Twitter”, disse Zé Felipe.
As especulações citadas pelo cantor começaram a circular com maior intensidade depois da divulgação de vídeos de uma apresentação dele na Festa do Peão de Barretos.
Nas gravações que se espalharam pelas redes sociais, o músico aparece bastante animado durante o show.
A repercussão foi especialmente forte no X, onde alguns usuários passaram a especular que a postura apresentada pelo artista durante a performance poderia estar relacionada ao consumo de substâncias além do álcool.
A forma como ele se movimenta, o olhar fixo… tá bem nítido o motivo da Virgínia ter separado dele pic.twitter.com/uNeDeMzpvJ— s3u futuro ex ???? (@s3ufuturoex) August 28, 2026
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