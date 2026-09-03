Vidente dos famosos prevê morte ao vivo em 'A Fazenda 18' - (crédito: Reprodução/Record)

Uma declaração feita por Lene Sensitiva causou surpresa ao tratar de uma suposta morte durante a próxima edição de “A Fazenda”.

A influenciadora e vidente, conhecida por fazer previsões envolvendo personalidades famosas, afirmou que um participante do reality show da Record morrerá durante a temporada, que estreia em 14 de setembro.

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A revelação ocorreu durante uma entrevista concedida ao programa “Chupim”, da Rádio Metropolitana FM.

Segundo Lene, o episódio representaria um acontecimento inédito na história dos realities, já que, de acordo com sua previsão, seria a primeira vez que um competidor morreria enquanto o programa estivesse no ar.

"Na Fazenda que vai começar, pela primeira vez em um reality show a gente vai ter uma morte dentro dele. É, uma morte, parada cardíaca", afirmou a vidente diante dos apresentadores.

Lene ainda teria identificado o sexo do participante e descrito como aconteceria a suposta ocorrência. Segundo ela, trata-se de um homem e não haveria tempo suficiente para que ele recebesse atendimento médico.

"Esse não vai dar tempo. É um homem. Não vai dar tempo de socorrer. É fulminante mesmo", completou.

A declaração foi feita antes da estreia de “A Fazenda 18”, nova temporada do programa da Record, marcada para 14 de setembro.