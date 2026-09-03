Vidente dos famosos prevê morte ao vivo em 'A Fazenda 18'

Uma declaração feita por Lene Sensitiva causou surpresa ao tratar de uma suposta morte durante a próxima edição de “A Fazenda”.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A influenciadora e vidente, conhecida por fazer previsões envolvendo personalidades famosas, afirmou que um participante do reality show da Record morrerá durante a temporada, que estreia em 14 de setembro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A revelação ocorreu durante uma entrevista concedida ao programa “Chupim”, da Rádio Metropolitana FM.
Segundo Lene, o episódio representaria um acontecimento inédito na história dos realities, já que, de acordo com sua previsão, seria a primeira vez que um competidor morreria enquanto o programa estivesse no ar.
"Na Fazenda que vai começar, pela primeira vez em um reality show a gente vai ter uma morte dentro dele. É, uma morte, parada cardíaca", afirmou a vidente diante dos apresentadores.
Lene ainda teria identificado o sexo do participante e descrito como aconteceria a suposta ocorrência. Segundo ela, trata-se de um homem e não haveria tempo suficiente para que ele recebesse atendimento médico.
"Esse não vai dar tempo. É um homem. Não vai dar tempo de socorrer. É fulminante mesmo", completou.
A declaração foi feita antes da estreia de “A Fazenda 18”, nova temporada do programa da Record, marcada para 14 de setembro.
Saiba Mais
- Mariana Morais Zé Felipe se manifesta após rumores de uso de drogas
- Mariana Morais Secretaria de Saúde do Rio entra em polêmica envolvendo filhos de Piovani e Scooby
- Mariana Morais Atriz da Disney morre aos 33 anos e causa da morte vira mistério
- Mariana Morais Documentário premiado sobre escalada do Everest chega ao Globoplay
- Mariana Morais Fora das telas, Arthur Aguiar vive nova fase como empresário; saiba mais
- Mariana Morais Néia do Surdo vive novo tempo na música e prepara gravação de trabalho inédito; saiba mais