Atriz da Disney morre aos 33 anos e causa da morte vira mistério

A carreira de Carla Jeffery, conhecida por viver Bree na franquia "Zombies", da Disney, chegou ao fim aos 33 anos.
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A atriz morreu na terça-feira (1º), mas a notícia só foi tornada pública nesta quarta-feira (2), por meio da agência responsável por sua carreira. A causa da morte, no entanto, ainda é um mistério.
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A Alexanders Talent Management comunicou o falecimento nas redes sociais e destacou a longa relação profissional com a artista.
Carla integrou a agência desde os 12 anos e permaneceu vinculada à empresa por mais de duas décadas.
“É com profunda tristeza que compartilhamos o falecimento de nossa querida Carla Jeffery, que morreu em 1º de setembro de 2026, aos 33 anos. Carla se juntou à família da Alexanders Talent Management aos 12 anos”, informou.
A morte também foi confirmada por Carlon Jeffery, irmão da atriz e também ator. Nas redes sociais, ele publicou nos Stories do Instagram uma mensagem que havia encaminhado a Carla antes de sua morte.
No texto, Carlon destacou características da irmã e afirmou sentir orgulho da trajetória dela.
“Quero que você saiba o quanto estou orgulho de você. Sua resiliência, sua graça, seu sorriso contagiante quando chega em um local. Não deixe ninguém apagar essa luz”, lamentou.
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