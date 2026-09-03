Atriz da Disney morre aos 33 anos e causa da morte vira mistério - (crédito: Reprodução/Instagram)

A carreira de Carla Jeffery, conhecida por viver Bree na franquia "Zombies", da Disney, chegou ao fim aos 33 anos.

A atriz morreu na terça-feira (1º), mas a notícia só foi tornada pública nesta quarta-feira (2), por meio da agência responsável por sua carreira. A causa da morte, no entanto, ainda é um mistério.

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A Alexanders Talent Management comunicou o falecimento nas redes sociais e destacou a longa relação profissional com a artista.

Carla integrou a agência desde os 12 anos e permaneceu vinculada à empresa por mais de duas décadas.

“É com profunda tristeza que compartilhamos o falecimento de nossa querida Carla Jeffery, que morreu em 1º de setembro de 2026, aos 33 anos. Carla se juntou à família da Alexanders Talent Management aos 12 anos”, informou.

A morte também foi confirmada por Carlon Jeffery, irmão da atriz e também ator. Nas redes sociais, ele publicou nos Stories do Instagram uma mensagem que havia encaminhado a Carla antes de sua morte.

No texto, Carlon destacou características da irmã e afirmou sentir orgulho da trajetória dela.

“Quero que você saiba o quanto estou orgulho de você. Sua resiliência, sua graça, seu sorriso contagiante quando chega em um local. Não deixe ninguém apagar essa luz”, lamentou.