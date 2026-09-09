Apresentadora do 'Fofocalizando' detona salário do SBT: 'Não dá pra sobreviver'

A relação de Carol Lekker com o SBT chegará ao fim após a apresentadora decidir deixar o “Fofocalizando”.

Em um vídeo publicado nas redes sociais durante a madrugada desta quarta-feira (9), ela explicou que a remuneração oferecida pela emissora foi determinante para sua decisão. A famosa, porém, continuará no comando do programa até sexta-feira (11).

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Carol revelou que receberia R$ 10 mil para apresentar a atração e afirmou que o montante não seria suficiente para manter o padrão de vida que possui.

Ela explicou que está longe do Brasil há cerca de uma década e mantém familiares e amigos no exterior, o que aumenta seus custos.

"Eu queria que vocês entendessem que eu não moro no Brasil tem 10 anos, meus amigos estão fora, minha família está fora. Eu tava vivendo meu sonho, eu larguei tudo pelo sonho.

Realmente, eu conversei com meu diretor, eu sou muito grata ao SBT, tô muito feliz no SBT, mas realmente eu não consigo sobreviver com esse valor que vocês estão vendo", iniciou.

Mineira, Carol contou ainda que deixou o país aos 18 anos e retornou recentemente. Segundo ela, a condição financeira da família também pesou na decisão de não recorrer aos parentes para complementar sua renda.

"Eu entendo que pra você, realmente, é muito quando você vive aqui [em São Paulo], quando já tem uma estrutura aqui, quando você sabe se virar aqui. Eu sou mineira, fui embora com 18 anos e voltei agora.

Minha família é muito humilde e eu não tenho condições, não tenho coragem, de pedir dinheiro a minha família porque eu acho que eu sou a pessoa que tem que trazer e não tirar", completou a famosa.

A declaração provocou forte repercussão nas redes sociais. Parte dos internautas questionou a insatisfação da apresentadora com o salário de R$ 10 mil oferecido pelo SBT e fez comparações com outras remunerações do meio artístico.

"10 mil pra sentar o ra*o em uma cadeira pra fazer fofoca de artista não tá bom? Kkkkkkk", criticou uma conta no X, antigo Twitter.

Outro internauta ironizou a expectativa salarial da apresentadora: "Chegou ontem com zero formação profissional e quer salário de Ana Maria Braga?"

As críticas continuaram entre os usuários da plataforma. "Com 10k troco de carro, levo a família pra comer fora todo final de semana mais cada uns com seus problemas financeiros ne", disse outro.

Houve também quem destacasse a exposição proporcionada pelo trabalho na televisão como uma oportunidade profissional.

"Só o fato de vc está todos os dias aparecendo na tv pode te abrir várias portas pra comercias entre outras coisas", apontou outro.

"Queria eu receber 10 mil por mês, eu estaria feita recebendo esse salário. Ela tá reclamando de barriga cheia", criticou mais uma.