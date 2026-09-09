Influencer morre após realizar procedimento de aumento peniano cinco vezes

Famoso morre após realizar procedimento de aumento peniano cinco vezes - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma clínica localizada no centro de Bangcoc, na Tailândia, passou a ser alvo de uma investigação oficial após a morte de um influenciador britânico de origem nigeriana.

Igho Ubiribo, de 43 anos, morreu horas depois de passar por um procedimento de aumento peniano no estabelecimento.

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O empresário recebeu uma aplicação de ácido hialurônico em 6 de março. Um legista de Londres que analisou o caso no mês passado concluiu que a substância utilizada no procedimento provocou a morte.

A repercussão levou o Ministério da Saúde da Tailândia a determinar uma apuração sobre a clínica. Na segunda-feira (7), funcionários do governo estiveram no local para verificar as condições de funcionamento do estabelecimento.

Entre os pontos analisados estão a existência de licença para operar e o cumprimento dos protocolos de segurança exigidos pelas autoridades. As informações foram divulgadas à agência AFP por um funcionário do Ministério da Saúde.

Ubiribo era conhecido pelos apelidos "Tiny" e "Ego" e tinha aproximadamente 185 mil seguidores no Instagram, onde publicava registros de uma vida luxuosa e imagens ao lado da mulher, Danielle.

A morte voltou a levantar questionamentos sobre os riscos de procedimentos estéticos realizados na Tailândia, país que está entre os principais destinos mundiais de turismo médico.

Entenda

O relatório forense britânico divulgado em agosto descreve a sequência de acontecimentos após o procedimento.

Depois de receber o preenchimento com ácido hialurônico, Ubiribo passou por uma massagem e, durante o atendimento, relatou dores no peito antes de perder a consciência.

Uma ambulância foi acionada e o empresário levado para um hospital. A equipe médica levantou a possibilidade de uma embolia pulmonar, mas Ubiribo ficou inconsciente antes que os profissionais conseguissem realizar uma tomografia computadorizada.

Os médicos tentaram reanimá-lo durante mais de 100 minutos. Apesar dos esforços, não houve resposta e a morte foi confirmada.

Histórico de procedimentos

Ubiribo já era atendido pela clínica desde 2024 e havia realizado quatro aplicações de aumento peniano antes do procedimento que antecedeu sua morte. As informações foram repassadas pela administração do estabelecimento aos investigadores.

A quinta aplicação ocorreu em 5 de março, quando foram utilizados 40 mililitros de preenchimento. Segundo a clínica, o médico responsável havia orientado que a quantidade fosse aplicada em duas sessões.

O empresário, contudo, teria solicitado que os 40 mililitros fossem administrados de uma única vez.

A investigação aberta pelas autoridades tailandesas deverá verificar se a aplicação seguiu os protocolos estabelecidos e se houve algum tipo de falha na conduta médica.

Embora seja amplamente empregado em tratamentos e procedimentos estéticos, o ácido hialurônico não é isento de riscos.

As aplicações são classificadas como minimamente invasivas, mas podem provocar complicações, assim como ocorre em outros procedimentos médicos.