Luisa Mell reage após Virginia ganhar fortuna com live no TikTok

A discussão sobre os valores movimentados por Virginia Fonseca em transmissões ao vivo ganhou um novo capítulo após Luisa Mell se manifestar sobre o assunto.

A apresentadora e ativista da causa animal questionou a escolha de internautas que, segundo ela, preferem enviar dinheiro a uma influenciadora milionária em vez de direcionar recursos para organizações que atuam no resgate de animais.

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O posicionamento ocorreu depois de Virginia revelar que havia recebido R$ 50 mil durante uma live com duração de 30 minutos.

Luisa, que mantém atuação junto a ONGs voltadas ao resgate animal, utilizou as redes sociais para comparar o faturamento da influenciadora com as dificuldades enfrentadas pelas instituições.

"Por favor, me ajudem a entender o que está acontecendo?? De um lado, a bela e quase bilionária Virginia. Do outro lado cachorro espancado, cachorro atropelado, cadela com tumor e cachorro morrendo", iniciou Luisa Mell.

Na publicação, a ativista também compartilhou uma notícia que apontava um faturamento de R$ 750 obtido por Virginia em um ano. A partir disso, Luisa direcionou o foco para a situação financeira das entidades que trabalham diariamente com animais em condições de vulnerabilidade.

Segundo ela, as organizações enfrentam dificuldades para arcar com despesas básicas e manter os trabalhos de resgate, enquanto valores expressivos são enviados à influenciadora por meio das redes sociais.

"Enquanto isso, estamos com muita dificuldade de pagar as contas e prosseguir com os resgates! Não é um ataque a ela. É entender o que está acontecendo! Como preferem doar dinheiro para uma empresária muuuuito rica ao invés de ajudarem os animais que tanto sofrem!", soltou.

A manifestação provocou opiniões divergentes entre os internautas. Parte do público defendeu que a crítica de Luisa não era direcionada à riqueza de Virginia, mas à decisão dos seguidores de contribuir financeiramente com alguém que já possui grande patrimônio.

"Gente pelo amor ela não tá reclamando da Virginia ser rica, ta reclamando de quem da dinheiro pra quem ja é rico ao invés de doar pra quem realmente precisa!!", soltou uma conta nos comentários do perfil Segue a Cami.

Outra pessoa saiu em defesa da influenciadora e comentou: "A pobi da mulher leva culpa de tudo".

A mesma interpretação foi apresentada por outro internauta, que afirmou: "Não é sobre a Virginia, é sobre pessoas pobres estarem doando dinheiro para uma pessoa milionária, invés de ajudar causas animais".