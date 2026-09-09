Conselho sobrenatural faz Deborah Secco marcar casamento com produtor

O casamento de Deborah Secco com Dudu Borges já deixou de ser apenas um plano para o futuro.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A atriz confirmou que a data da cerimônia foi definida e revelou que a celebração deve ser marcada pela discrição, seguindo o perfil reservado que o casal mantém desde o início do relacionamento, em março de 2025.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A novidade foi revelada por Deborah durante o Rock in Rio, em entrevista ao Gshow. Questionada sobre os preparativos para a união, ela confirmou que o momento especial já está programado. "A data já está marcada", disse Deborah em entrevista ao Gshow.
Apesar da expectativa em torno do casamento, a artista não pretende promover uma grande festa. Segundo ela, a intenção é reunir poucas pessoas em uma cerimônia que tenha a identidade dos noivos.
"Eu acho que vai ser pequenininho, como a gente é discreto. Ele é um cara muito discreto. Vai ser com a nossa cara", explicou.
A definição do período escolhido para o casamento também envolveu uma questão espiritual. Deborah contou que buscou orientação para encontrar uma época considerada favorável energeticamente e acabou sendo aconselhada a deixar a celebração para 2027, já que 2026 não seria um ano adequado para realizar a união.
"A moça que me acompanha espiritualmente tinha dito que uma data era boa assim. Eu estava tentando organizar os dias para que fosse energeticamente fosse bom. Eu acredito muito em energia e essas coisas", revelou.
Na sequência, a atriz explicou por que decidiu seguir a orientação recebida e esperar até o próximo ano para oficializar o relacionamento.
"Eu acho que ela tinha me falado que esse não era um ano bom. Que o ano que vem era um ano regido pelo sol, e um ano regido pelo sol é muito mais próspero para tudo o que você quer", adiantou.
Enquanto se prepara para a nova etapa ao lado do produtor musical, Deborah também fez questão de destacar o momento que vive atualmente.
A atriz afirmou que encontrou tranquilidade na relação e que a busca por uma vida mais serena passou a ocupar um espaço importante em sua rotina.
"Feliz, feliz, em paz. Eu acho que eu venho buscando cada vez mais viver em paz. Eu venho buscando o meu momento. É isso", declarou.
Saiba Mais
- Mariana Morais Luisa Mell reage após Virginia ganhar fortuna com live no TikTok
- Mariana Morais Luciana Picorelli sai em defesa de Virginia Fonseca e detona falsa sororidade
- Mariana Morais Apresentadora do 'Fofocalizando' detona salário do SBT: 'Não dá pra sobreviver'
- Mariana Morais Juliano Floss fez das dancinhas uma profissão, mas busca por likes pode até custar emprego; entenda
- Mariana Morais Homem morre em praia após ser atacado por 3 pit bulls; donos são autuados
- Mariana Morais Influencer 'desmaia' durante anestesia e tem morte declarada aos 27 anos