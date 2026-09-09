Conselho sobrenatural faz Deborah Secco marcar casamento com produtor

O casamento de Deborah Secco com Dudu Borges já deixou de ser apenas um plano para o futuro.

A atriz confirmou que a data da cerimônia foi definida e revelou que a celebração deve ser marcada pela discrição, seguindo o perfil reservado que o casal mantém desde o início do relacionamento, em março de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A novidade foi revelada por Deborah durante o Rock in Rio, em entrevista ao Gshow. Questionada sobre os preparativos para a união, ela confirmou que o momento especial já está programado. "A data já está marcada", disse Deborah em entrevista ao Gshow.

Apesar da expectativa em torno do casamento, a artista não pretende promover uma grande festa. Segundo ela, a intenção é reunir poucas pessoas em uma cerimônia que tenha a identidade dos noivos.

"Eu acho que vai ser pequenininho, como a gente é discreto. Ele é um cara muito discreto. Vai ser com a nossa cara", explicou.

A definição do período escolhido para o casamento também envolveu uma questão espiritual. Deborah contou que buscou orientação para encontrar uma época considerada favorável energeticamente e acabou sendo aconselhada a deixar a celebração para 2027, já que 2026 não seria um ano adequado para realizar a união.

"A moça que me acompanha espiritualmente tinha dito que uma data era boa assim. Eu estava tentando organizar os dias para que fosse energeticamente fosse bom. Eu acredito muito em energia e essas coisas", revelou.

Na sequência, a atriz explicou por que decidiu seguir a orientação recebida e esperar até o próximo ano para oficializar o relacionamento.

"Eu acho que ela tinha me falado que esse não era um ano bom. Que o ano que vem era um ano regido pelo sol, e um ano regido pelo sol é muito mais próspero para tudo o que você quer", adiantou.

Enquanto se prepara para a nova etapa ao lado do produtor musical, Deborah também fez questão de destacar o momento que vive atualmente.

A atriz afirmou que encontrou tranquilidade na relação e que a busca por uma vida mais serena passou a ocupar um espaço importante em sua rotina.

"Feliz, feliz, em paz. Eu acho que eu venho buscando cada vez mais viver em paz. Eu venho buscando o meu momento. É isso", declarou.