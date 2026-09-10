Ator pornô é encontrado morto após escrever carta de despedida

Lucas Drake, conhecido no meio artístico como LuLu LoveBottom, morreu aos 31 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O ator de filmes adultos foi encontrado morto dentro da própria residência na manhã de segunda-feira (7), após publicar mensagens de despedida nas redes sociais.

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A morte é investigada pela polícia de Los Angeles. Conforme informações da revista norte-americana People, porém, as autoridades não tratam o caso como suspeito. O Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles confirmou o óbito, mas ainda não divulgou a causa.

O registro policial relacionado à morte foi feito às 11h22 do dia 7 de setembro, segundo informações do órgão responsável. Antes de ser encontrado morto, Drake havia feito publicações que preocuparam os seguidores.

"Eu amo vocês e sinto muito por não ter conseguido chegar até o fim. Adeus para sempre. Com amor, Lulu", publicou ele no Instagram.

Em outra mensagem, o ator mencionou uma experiência dolorosa envolvendo um relacionamento. "Fui machucado pela última vez por alguém com quem compartilhei meu coração", escreveu o ator.

Drake também havia falado publicamente sobre dificuldades relacionadas à saúde mental. Em entrevista concedida à Queerty em 2025, contou que já enfrentou episódios de depressão e explicou como utilizava o trabalho artístico para expressar sentimentos pessoais.

"Sou uma pessoa alegre e extrovertida, e também gosto de dançar e me divertir. Mas também já sofri de depressão... Não tenho vergonha de falar sobre isso. Gosto de usar minha arte para expressar esses sentimentos. Muito disso envolve dor e abandono, muito sofrimento por conta de relacionamentos amorosos.", disse ele, em uma entrevista à Queerty em 2025.

Além de LuLu LoveBottom, o artista utilizava outros nomes profissionais. Ele também era conhecido como Hunter Hardin e produzia conteúdo para o OnlyFans. Nas redes sociais, reunia mais de 30 mil seguidores.

As circunstâncias que levaram à morte continuam sendo apuradas pelas autoridades de Los Angeles. Até o momento, não foi divulgada oficialmente a causa do óbito.