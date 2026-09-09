Real motivo do afastamento entre Iran Ângelo e Yugnir vem à tona

Real motivo do afastamento de Iran Ângelo e Yugnir vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

O afastamento entre Iran Ângelo e o sobrinho Yugnir não é recente e, segundo a própria empresária, não tem relação com a aproximação dele com Camila Souza, irmã do influenciador e atual esposa de Hulk, ex-marido de Iran.

Os dois já estavam distantes desde o ano passado, embora o rompimento só tenha ganhado maior atenção após deixarem de se seguir nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A informação sobre o desentendimento foi apurada pela coluna Retratos da Vida, do EXTRA, que também descobriu que a origem do novo conflito familiar estaria relacionada à atuação de Yugnir em um dos negócios da tia.

Antes da ruptura, Iran teria oferecido ao sobrinho oportunidades semelhantes às que proporcionou a outros familiares.

Uma fonte ligada à família afirma que a empresária ajudou financeiramente os sobrinhos em diferentes momentos e teria investido em moradia, estudos e negócios.

"Ela deu tudo para eles. Apartamento, estudo, empresas. Todas as condições para se dar bem na vida", narra uma fonte ligada à família: "Só que os sobrinhos a traíram".

No caso de Yugnir, que tem 39 anos e é casado com a influenciadora Mirela Janis, a relação profissional com Iran envolvia uma casa noturna situada em Cabedelo, na Paraíba.

Ele atuava na administração do estabelecimento e chegou a ser descrito em reportagens e publicações na internet como sócio-diretor.

Apesar disso, o nome de Yugnir nunca teria integrado oficialmente o quadro societário da empresa. A fonte afirma que Iran não via problema na ausência do sobrinho entre os sócios e que sua intenção era oferecer uma oportunidade profissional a ele.

"Iran nunca se importou com isso. Queria mesmo era dar um rumo para ele".

O cenário teria mudado depois de problemas na administração financeira do empreendimento. De acordo com a fonte ouvida pela reportagem, Yugnir não teria cumprido de maneira satisfatória a responsabilidade de cuidar das contas e conduzir o negócio, que possui capital social de R$ 1.839.390,00.

A casa noturna teria enfrentado um "rombo", posteriormente atribuído a terceiros.

A partir desse episódio, Iran teria adotado uma postura diferente em relação ao sobrinho. A empresária, que chegou a contribuir para a reconciliação de Yugnir com Mirela Janis, passou a manter maior distância e também deixou de atender a alguns pedidos financeiros feitos por ele.

A relação de Iran com Camila Souza também possui um histórico de conflito. A desavença familiar começou em 2019 e continuou ao longo dos anos.

Camila se casou com Hulk e construiu uma nova família ao lado do jogador, que anteriormente foi marido de Iran.

Enquanto ainda estava casada com o atleta do Fluminense, Iran também teria ajudado Camila de diversas formas, incluindo o pagamento da universidade e a mudança dela para o exterior junto do então marido e dos filhos.

Apesar das especulações de que a reconciliação entre Yugnir e Camila teria provocado o rompimento entre tia e sobrinho, Iran negou que esse tenha sido o motivo.

"Nosso rompimento aconteceu há algum tempo, por motivos não relacionados a questões familiares. Aliás, eu nunca impedi ninguém da família de se relacionar com a irmã de Yugnir, imagine fazer isso com ele, que é irmão. Nós já estávamos afastados desde o ano passado, e ele sabe a razão. Irmão tem que estar junto mesmo. Que eles sigam em paz".



