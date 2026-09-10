Vereador morre após ser esmagado por uma tonelada de batatas

Um acidente de trabalho matou o vereador Nivaldo Magagnin (MDB), de Treze de Maio (SC), na manhã desta quarta-feira (9).
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O político, que havia completado 63 anos um dia antes, estava trabalhando quando uma carga de batatas caiu sobre ele.
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Nivaldo era proprietário de uma empresa especializada na comercialização e no beneficiamento do alimento e era conhecido na cidade pelo apelido de Nivaldo da Batata.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a carga estava armazenada em uma saca utilizada para transportar batatas.
O equipamento permanecia suspenso a aproximadamente dois metros do chão quando o cabo de aço responsável pela sustentação se rompeu.
Com a queda, cerca de uma tonelada de batatas atingiu o vereador. Funcionários que estavam no local retiraram a carga de cima do corpo e acionaram o socorro.
Quando os bombeiros chegaram, Nivaldo já não apresentava sinais vitais. Segundo a equipe, não havia ferimentos externos aparentes.
O óbito foi constatado ainda no local do acidente. As circunstâncias da ocorrência serão investigadas pela Polícia Militar e pela Polícia Científica.
A morte provocou manifestações de pesar no município. A Prefeitura de Treze de Maio decretou três dias de luto oficial e publicou uma nota lamentando a perda do vereador.
"Neste momento de tristeza, a Administração Municipal se solidariza com familiares, amigos, colegas e toda a comunidade, desejando força e conforto a todos", diz o comunicado.
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