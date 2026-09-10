Roberta Miranda revela que mãe orou pela sua morte e motivo impressiona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Roberta Miranda, de 68 anos, revelou detalhes de um período delicado de sua vida e contou que passou cerca de cinco décadas escondendo sua bissexualidade.

A cantora afirmou que o medo da reação da mãe foi determinante para que mantivesse em segredo seus relacionamentos com mulheres.

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Em um trecho de entrevista ao podcast "Ser Artista", a artista refletiu sobre as consequências de ter escolhido não assumir publicamente sua orientação sexual durante tantos anos.

Segundo Roberta, a decisão fez com que deixasse de viver experiências importantes.

A cantora relatou que a mãe não aceitava a possibilidade de ela se relacionar com mulheres e chegou a desejar que a filha morresse em vez de vê-la vivendo um relacionamento homoafetivo.

"Minha mãe rezava pra Deus me matar, pra me levar, porque ela preferia me ver morta a me ver gostar de mulher. Eu segurei isso durante 50 anos da minha vida", contou a artista.

Roberta também revelou que viveu um relacionamento que considera ter sido o grande amor de sua vida, mas que não conseguiu assumir a relação publicamente por causa da situação familiar.

“O grande amor da minha vida não me quis. Eu não podia assumir ela", completou.

A cantora passou a falar abertamente sobre sua bissexualidade apenas nos últimos anos. Esse período de maior exposição sobre sua vida pessoal aconteceu depois da morte da mãe.