Roberta Miranda revela que mãe orou pela sua morte e motivo impressiona

Roberta Miranda, de 68 anos, revelou detalhes de um período delicado de sua vida e contou que passou cerca de cinco décadas escondendo sua bissexualidade.
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A cantora afirmou que o medo da reação da mãe foi determinante para que mantivesse em segredo seus relacionamentos com mulheres.
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Em um trecho de entrevista ao podcast "Ser Artista", a artista refletiu sobre as consequências de ter escolhido não assumir publicamente sua orientação sexual durante tantos anos.
Segundo Roberta, a decisão fez com que deixasse de viver experiências importantes.
A cantora relatou que a mãe não aceitava a possibilidade de ela se relacionar com mulheres e chegou a desejar que a filha morresse em vez de vê-la vivendo um relacionamento homoafetivo.
"Minha mãe rezava pra Deus me matar, pra me levar, porque ela preferia me ver morta a me ver gostar de mulher. Eu segurei isso durante 50 anos da minha vida", contou a artista.
Roberta também revelou que viveu um relacionamento que considera ter sido o grande amor de sua vida, mas que não conseguiu assumir a relação publicamente por causa da situação familiar.
“O grande amor da minha vida não me quis. Eu não podia assumir ela", completou.
A cantora passou a falar abertamente sobre sua bissexualidade apenas nos últimos anos. Esse período de maior exposição sobre sua vida pessoal aconteceu depois da morte da mãe.
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