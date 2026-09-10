Morre, aos 24 anos, influencer conhecida por comer grandes quantidades de comida - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de Ganfan Yingying, influenciadora chinesa de 24 anos, foi confirmada pelos pais ao jornal chinês Global Times.

A criadora de conteúdo morreu em 17 de agosto, após enfrentar uma série de complicações de saúde. A causa oficial do óbito ainda não foi divulgada.

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Conhecida na internet pelos vídeos de mukbang, Yingying acumulava mais de 1,2 milhão de seguidores.

O formato ganhou popularidade na Coreia do Sul no fim dos anos 2000 e consiste na gravação de pessoas consumindo grandes quantidades de comida enquanto conversam e interagem com quem acompanha as transmissões.

O termo é formado pela combinação de muk-da, "comer", e bang-song, "transmissão". O nome verdadeiro da influenciadora era Chen Ziyi.

Pouco antes de morrer, Yingying havia contado aos seguidores que precisou ser internada. Na publicação mais recente, ela afirmou que os exames haviam apontado uma redução expressiva na concentração de potássio no organismo: o índice chegou a 2,3, enquanto a faixa considerada normal fica entre 3,5 e 5,5.

O mineral desempenha funções importantes no organismo, incluindo a atividade muscular e cardíaca. De acordo com a Cleveland Clinic, uma concentração muito baixa de potássio pode estar associada a problemas como fraqueza muscular, paralisia e arritmias cardíacas.

Na mesma publicação, a influenciadora chamou atenção para as condições enfrentadas por produtores de conteúdo de mukbang.

Segundo ela, a rotina pode envolver pressão e desgaste físico na tentativa de manter a frequência das gravações. "Embora ganhar dinheiro seja importante, a saúde deve sempre vir em primeiro lugar", escreveu.

A relação entre o formato dos vídeos e o quadro apresentado por Yingying, porém, não é direta. Especialistas explicam que o consumo de grandes volumes de alimentos, isoladamente, não causa necessariamente uma queda grave de potássio.

O desequilíbrio pode estar relacionado a situações como episódios frequentes de vômito ou ao uso de laxantes como forma de compensar uma ingestão alimentar excessiva.