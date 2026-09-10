Nora de Gilberto Gil sobre incentivar os filhos a trabalhar: 'São herdeiros'

A experiência que teve dentro da própria família influenciou diretamente a forma como Mãeana decidiu criar os filhos.
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Casada com Bem Gil, a cantora afirmou que procura oferecer a Dom, de 14 anos, e Sereno, de nove, uma liberdade que ela mesma precisou conquistar ao longo da vida.
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Em entrevista ao podcast "Desculpincomodar", Mãeana contou que precisou romper com padrões familiares antes de assumir a carreira artística. "Vim de uma criação que me cobrava muito e tive que explodir com tudo isso", disse.
Ao falar sobre a educação dos filhos, a cantora explicou que procura não impor a eles uma trajetória profissional específica.
A situação financeira da família, segundo ela, permite que os dois tenham tranquilidade para escolher seus próprios caminhos.
"Eu falo para eles: 'Vocês vão ser o que quiserem, na hora que quiserem'. Estão tranquilos, garantidos, são herdeiros. Então, poder curtir isso... Bem é um herdeiro muito pilhado, porque ninguém dava nada de mão beijada ali. Os filhos da Flora (segunda esposa de Gilberto Gil), principalmente. Nunca tiveram ajuda, nada de graça", disse Mãeana, que é mãe de Dom, de 14 anos, e Sereno, de nove anos.
A cantora contou ainda que já conversou com Bem sobre a maneira como os filhos devem encarar o futuro.
Para ela, a segurança financeira pode permitir que os adolescentes façam escolhas sem a pressão de precisarem definir rapidamente uma profissão ou uma forma de sustento.
"'Se você tem dinheiro, meus filhos ficarão tranquilos'. Não quero ninguém agoniado. O mundo já está acabando, é amargo demais, deixe os meninos terem a segurança de que podem fazer o que quiserem, a hora que quiserem. No fundo, dá certo. Eu sou a prova disso. Claro que tive muitos privilégios. Me casar com o Bem é um desses", continuou.
Ao longo da entrevista, Mãeana também falou com carinho sobre o relacionamento com o marido. Ela destacou tanto a maneira como é acolhida por Bem quanto a participação dele na rotina familiar.
"O Bem me salvou. É um cara que me aceita na minha maluquice e cuida de mim. Ao mesmo tempo, é o cara que cuida da casa, dos meninos. É um excelente pai".
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