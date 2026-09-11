Neymar, Biancardi e a festa que foi citada no escândalo do Banco Master - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma festa de Neymar acabou sendo citada em uma conversa que hoje integra o material analisado pela Polícia Federal no caso envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado no escândalo do Banco Master.

A referência apareceu em uma troca de mensagens entre Vorcaro e Fábio Faria, ex-ministro de Jair Bolsonaro e marido de Patrícia Abravanel.

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O assunto surgiu quando os dois discutiam os cuidados para evitar que imagens ou informações sobre uma festa de Halloween organizada por Vorcaro chegassem ao público.

Segundo o jornal Piauí, que teve acesso à apuração do caso, o evento estava sendo preparado para reunir 20 homens e 120 mulheres, com restrições ao uso de celulares.

Faria sugeriu que houvesse preferência por estrangeiras ao comentar o risco de vazamento. Foi nesse contexto que mencionou a celebração de Neymar: “Boa, porque tá na moda essa porra. Ontem vazou a festa do Neymar.”

A mensagem fazia referência à festa promovida por Neymar em sua mansão em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro. Naquele período, Bruna Biancardi estava em São Paulo cuidando de Mavie, filha recém-nascida do casal.

O contexto das mulheres na festa

As mensagens reveladas pela investigação mostram que Vorcaro havia determinado um perfil específico para as convidadas.

Ao conversar com o promoter Tiago Polo, ele mencionou o interesse em reunir mulheres jovens e estrangeiras. A organização também envolveu contatos com agências de modelos.

Vorcaro chegou a escrever: “Só menina nova. Metade de fora e as daqui conhecemos.”

O evento ocorreu em 31 de outubro de 2023, no Madame Satã, em São Paulo. Segundo uma convidada ouvida pela Piauí, havia muitas mulheres, várias delas estrangeiras, além de serviço de open bar e open food e apresentações musicais.