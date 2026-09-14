Virginia é comparada a prostitutas após usar look sensual na Fórmula 1 - (crédito: Reprodução/Instagram)

A presença de Virginia Fonseca no GP da Espanha de Fórmula 1, neste domingo (13), dividiu opiniões nas redes sociais.

A influenciadora acompanhou a corrida ao lado de Vini Jr., mas acabou atraindo mais comentários pelo visual escolhido para o evento.

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A roupa usada por Virginia era composta por um top preto, que deixava o abdômen à mostra, e uma calça de cintura baixa com recortes laterais nas cores preta e laranja.

O visual considerado sensual provocou forte reação entre internautas, principalmente de perfis mais conservadores.

Alguns comentários questionaram a escolha da produção e fizeram comparações consideradas ofensivas.

“Pronto, ela conseguiu. Agora poderia ter se vestido melhor, tá parecendo uma do job [garota de programa]”, comentou um perfil.

Outra internauta escreveu: "Tá parecendo uma GP [garota de programa]". Já outro usuário criticou a elegância da influenciadora: “O que o dinheiro não compra é ELEGÂNCIA”.

Em meio à repercussão negativa, porém, houve quem defendesse a influenciadora e destacasse justamente a postura dela diante das críticas.

“Uma coisa vocês precisam concordar: a Virgínia caga para as opiniões sobre ela. Ela é uma das poucas mulheres de jogador que não veste a fantasia de boa moça, esposa perfeita, como outras aí. Ela não liga de acharem que ela é vilã”, afirmou um perfil.