Virginia é comparada a prostitutas após usar look sensual na Fórmula 1

A presença de Virginia Fonseca no GP da Espanha de Fórmula 1, neste domingo (13), dividiu opiniões nas redes sociais.
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A influenciadora acompanhou a corrida ao lado de Vini Jr., mas acabou atraindo mais comentários pelo visual escolhido para o evento.
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A roupa usada por Virginia era composta por um top preto, que deixava o abdômen à mostra, e uma calça de cintura baixa com recortes laterais nas cores preta e laranja.
O visual considerado sensual provocou forte reação entre internautas, principalmente de perfis mais conservadores.
Alguns comentários questionaram a escolha da produção e fizeram comparações consideradas ofensivas.
“Pronto, ela conseguiu. Agora poderia ter se vestido melhor, tá parecendo uma do job [garota de programa]”, comentou um perfil.
Outra internauta escreveu: "Tá parecendo uma GP [garota de programa]". Já outro usuário criticou a elegância da influenciadora: “O que o dinheiro não compra é ELEGÂNCIA”.
Em meio à repercussão negativa, porém, houve quem defendesse a influenciadora e destacasse justamente a postura dela diante das críticas.
“Uma coisa vocês precisam concordar: a Virgínia caga para as opiniões sobre ela. Ela é uma das poucas mulheres de jogador que não veste a fantasia de boa moça, esposa perfeita, como outras aí. Ela não liga de acharem que ela é vilã”, afirmou um perfil.
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