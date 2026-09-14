Virginia manda indireta e fãs apontam nova crise em namoro com Vini Jr. - (crédito: Reprodução/Instagram)

A vida pessoal de Virginia Fonseca voltou a ser alvo de especulações nesta segunda-feira (14).

O motivo foram algumas mensagens compartilhadas pela influenciadora, que falam sobre deixar pessoas para trás, perdas e sentimentos, sem indicar quem seria o destinatário das declarações.

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Uma das imagens publicadas traz a frase: "Você só perde aquilo que não era pra ser seu". Em outro registro, a imagem diz: "Não me deve nada. Fiz com amor".

A sequência ainda contou com uma terceira mensagem: "O bom de nós, intensos, é que quando deixamos ir, deixamos ir".

O conteúdo repercutiu entre os internautas, que passaram a relacionar as declarações ao relacionamento da influenciadora com Vini Jr.

A partir das publicações, usuários levantaram a possibilidade de que os dois tenham terminado novamente e interpretaram os textos como possíveis indiretas.

As postagens aconteceram um dia depois de Virginia comparecer a um evento da Fórmula 1, no domingo (13).

A influenciadora também virou assunto na ocasião por causa do visual escolhido para o evento, sendo comparada por internautas a garotas de programa por conta do look sensual usado durante a aparição.