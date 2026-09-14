Ingrid Guimarães e Monica Martelli são flagradas comemorando sucesso de bilheteria

O filme "Minha Melhor Amiga" alcançou a marca de 2 milhões de espectadores, e o resultado foi comemorado por Ingrid Guimarães e Monica Martelli.
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As atrizes foram flagradas juntas ao receberem a notícia sobre o desempenho da produção nos cinemas.
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Em um registro que circulou nas redes sociais, as duas aparecem em uma calçada quando são informadas de que o longa havia atingido o expressivo número de espectadores. A reação diante da conquista marcou o momento de celebração das artistas.
O filme
A história acompanha duas amigas na casa dos 50 anos, interpretadas por Ingrid e Monica. Na trama, elas decidem romper com a rotina e embarcar em uma viagem pela Europa.
A viagem surge em meio às frustrações pessoais das personagens. Enquanto lidam com a tristeza e o vazio emocional, as duas encontram nas férias uma oportunidade de escapar temporariamente de um casamento que fracassou e do receio de voltar a se apaixonar.
O que começa como uma tentativa de mudança acaba levando as amigas a uma sequência de aventuras e situações inesperadas ao longo da viagem.
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