Ingrid Guimarães e Monica Martelli são flagradas comemorando sucesso de bilheteria

O filme "Minha Melhor Amiga" alcançou a marca de 2 milhões de espectadores, e o resultado foi comemorado por Ingrid Guimarães e Monica Martelli.

As atrizes foram flagradas juntas ao receberem a notícia sobre o desempenho da produção nos cinemas.

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Em um registro que circulou nas redes sociais, as duas aparecem em uma calçada quando são informadas de que o longa havia atingido o expressivo número de espectadores. A reação diante da conquista marcou o momento de celebração das artistas.

O filme

A história acompanha duas amigas na casa dos 50 anos, interpretadas por Ingrid e Monica. Na trama, elas decidem romper com a rotina e embarcar em uma viagem pela Europa.

A viagem surge em meio às frustrações pessoais das personagens. Enquanto lidam com a tristeza e o vazio emocional, as duas encontram nas férias uma oportunidade de escapar temporariamente de um casamento que fracassou e do receio de voltar a se apaixonar.

O que começa como uma tentativa de mudança acaba levando as amigas a uma sequência de aventuras e situações inesperadas ao longo da viagem.