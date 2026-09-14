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Segurança de Virginia e esposa morrem em tragédia e deixam filha de 12 anos

Tragédia aconteceu neste domingo (13); saiba mais

Segurança de Virginia e esposa morrem em tragédia e deixam filha de 12 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)
Segurança de Virginia e esposa morrem em tragédia e deixam filha de 12 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Rogério Camilo Ramos, de 53 anos, e Paulla Regina Rodarte, de 43, morreram neste domingo (13) em um acidente de motocicleta na BR-060, em Goiânia, Goiás.

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O casal, que atuava como pastor na Igreja Viver em Cristo, estava em um grupo de motociclistas quando sofreu a colisão.

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Tenente aposentado da Polícia Militar de Goiás, Rogério também trabalhava como segurança pessoal da influenciadora Virginia Fonseca. Ele havia deixado a corporação pouco mais de dois meses antes do acidente.

A ocorrência foi registrada no perímetro urbano da rodovia, na região da saída para Guapó.

Segundo informações divulgadas pelo portal Mais Goiás, Rogério conduzia a motocicleta durante o trajeto quando perdeu o controle da direção. O veículo deixou a pista e bateu contra uma árvore.

A violência da colisão provocou a morte de Rogério e Paulla ainda no local. A motocicleta ficou completamente destruída após o impacto. O casal deixou uma filha de 12 anos.


 

 

 

 

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Mariana Morais

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Por Mariana Morais
postado em 14/09/2026 08:07
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