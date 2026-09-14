Segurança de Virginia e esposa morrem em tragédia e deixam filha de 12 anos

Rogério Camilo Ramos, de 53 anos, e Paulla Regina Rodarte, de 43, morreram neste domingo (13) em um acidente de motocicleta na BR-060, em Goiânia, Goiás.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O casal, que atuava como pastor na Igreja Viver em Cristo, estava em um grupo de motociclistas quando sofreu a colisão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Tenente aposentado da Polícia Militar de Goiás, Rogério também trabalhava como segurança pessoal da influenciadora Virginia Fonseca. Ele havia deixado a corporação pouco mais de dois meses antes do acidente.
A ocorrência foi registrada no perímetro urbano da rodovia, na região da saída para Guapó.
Segundo informações divulgadas pelo portal Mais Goiás, Rogério conduzia a motocicleta durante o trajeto quando perdeu o controle da direção. O veículo deixou a pista e bateu contra uma árvore.
A violência da colisão provocou a morte de Rogério e Paulla ainda no local. A motocicleta ficou completamente destruída após o impacto. O casal deixou uma filha de 12 anos.
Saiba Mais
- Mariana Morais Virginia é comparada a prostitutas após usar look sensual na Fórmula 1
- Mariana Morais Nani Venâncio revive os anos 1980 em participação no 'Caldeirão com Mion'
- Mariana Morais Ex-marido da mãe de Lexa, Cacau Jr. esclarece boatos sobre participação em ‘A Fazenda’
- Mariana Morais Neymar, Biancardi e a festa que foi citada no escândalo do Banco Master
- Mariana Morais Justiça surpreende em caso de foto íntima vazada de Ana Paula Renault
- Mariana Morais Cariúcha fez 'macumba' para amarrar apresentador famoso da TV, afirma cigana