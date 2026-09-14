Casa de ex-ator da TV Globo pega fogo e imagens vêm à tona

Casa de ex-ator da TV Globo pega fogo e imagens vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Erik Marmo, de 50 anos, usou as redes sociais neste domingo (13) para agradecer a mobilização de amigos, familiares e moradores de sua comunidade após um incêndio atingir a casa onde vive nos Estados Unidos.

O ator publicou imagens que mostram o imóvel durante as chamas e os estragos provocados pelo acidente.

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Conhecido por trabalhos em "Mulheres Apaixonadas" e "Alma Gêmea", Erik contou que a família recebeu apoio de diferentes formas depois do ocorrido.

Pessoas próximas ajudaram a retirar e transportar os pertences, enquanto outras ofereceram um local para que eles pudessem permanecer temporariamente.

Em meio à corrente de solidariedade, o ator destacou a quantidade de mensagens e manifestações de carinho que recebeu.

"Este post é sobre amor. Sobre gratidão. Esperança. A quantidade de ajuda, apoio e carinho que estamos recebendo da nossa comunidade, amigos e família é emocionante", disse o ator.

Erik também refletiu sobre a dificuldade de lidar com situações inesperadas e afirmou que, embora determinadas circunstâncias não possam ser controladas, é possível escolher como enfrentá-las.

"A vida nos coloca diante de circunstâncias que não podemos controlar. Mas podemos escolher como enfrentar essas situações. Cercados por pessoas incríveis, tudo fica mais leve em momentos difíceis. Com tantas coisas boas vindo das pessoas ao nosso redor, só podemos nos sentir gratos e esperançosos por um futuro que promete ser melhor", continuou.

Além do auxílio presencial, a família recebeu contribuições financeiras, mensagens de apoio e demonstrações de solidariedade.

Erik também fez questão de agradecer às instituições dos Estados Unidos que prestaram assistência após o incêndio.

Amigos do ator organizaram ainda uma vaquinha para arrecadar recursos destinados à família. A iniciativa tem como objetivo ajudá-los financeiramente enquanto buscam se restabelecer em outro local.

Erik vive em Los Angeles desde 2014. Na cidade norte-americana, mora com a esposa, Larissa Burnier, e os dois filhos do casal, Daniel e Natan Marmo.