Morre Coronel Antônio Carlos Nunes, ex-presidente da CBF, aos 87 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Antônio Carlos Nunes, conhecido como Coronel Nunes, morreu neste domingo (13), aos 87 anos, em Belém.

O ex-dirigente teve uma longa trajetória no futebol paraense e chegou a ocupar a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entre 2016 e 2019.

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Naturalmente ligado à administração esportiva do Pará, Coronel Nunes esteve à frente da Federação Paraense de Futebol (FPF) por quase duas décadas.

Durante esse período, consolidou sua atuação como uma das principais figuras da gestão do futebol no estado.

De acordo com pessoas próximas ao ex-dirigente, ele estava internado havia mais de seis meses em um hospital particular de Belém.

O quadro de saúde teria sido agravado por complicações relacionadas a uma cirurgia realizada anos atrás para a retirada de um tumor na cabeça.

Coronel Nunes também teve passagem pelo comando máximo do futebol brasileiro. Ele assumiu a presidência da CBF em 2016 e permaneceu no cargo até 2019.

O sepultamento está marcado para esta segunda-feira (14), em um cemitério de Ananindeua, na região metropolitana de Belém.