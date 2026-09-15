A Fazenda 18: mãe de Lexa pesa o clima ao ouvir nome de MC Guimê - (crédito: Reprodução/Record)

A convivência entre os participantes de “A Fazenda 18” começou com um momento de tensão logo nos primeiros dias de confinamento.

Na noite desta segunda-feira (14), uma conversa envolvendo Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, e Maíra Charken trouxe à tona uma situação relacionada ao passado da empresária.

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Durante o diálogo, Maíra mencionou ter tido acesso a uma suposta lista vazada com nomes que estariam cotados para integrar o elenco do reality. Segundo ela, Darlin e MC Guimê, ex-marido de Lexa, apareciam entre os possíveis participantes.

A declaração não foi bem recebida por Darlin. Ao ouvir a referência ao episódio, a empresária deixou claro que o assunto ainda é doloroso para ela e rejeitou a possibilidade de tratá-lo como uma brincadeira.

"Eu não consigo nem ver graça nisso. Não pode ser engraçado algo que causou tanta dor".

Depois da conversa, Maíra procurou Darlin para explicar o comentário. A atriz e apresentadora afirmou que não havia mencionado o episódio com a intenção de provocar a colega e que não imaginava que a lembrança causaria desconforto.