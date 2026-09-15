Criança morre aos 11 anos após tragédia em parque de diversões - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Prefeitura de Barão de Monte Alto, na Zona da Mata de Minas Gerais, decretou três dias de luto oficial após a morte de Daniel Luccas Praxedes Bastos, de 11 anos.

O estudante morreu na noite de domingo (13), depois de ser atingido pela estrutura de um brinquedo em um parque de diversões instalado no Parque de Exposições de Muriaé.

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Morador de Barão de Monte Alto, Daniel cursava o 6º ano na Escola Municipal Professora Olívia Maria Coelho.

A morte provocou comoção no município, que tem cerca de 5 mil habitantes e fica a aproximadamente 38 km de Muriaé.

O acidente envolveu o brinquedo Space Loop. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o menino tentou recuperar um chinelo que havia caído durante o funcionamento do equipamento e acabou atingido por parte da estrutura. A morte foi confirmada pelos militares ainda no local.

Segundo o relato apresentado pelo operador do brinquedo aos bombeiros, o equipamento havia sido interrompido justamente para permitir que Daniel buscasse o calçado. Ainda de acordo com o depoimento, o garoto teria passado pela grade de proteção antes de ser atingido.

A empresa responsável pelo parque informou, por meio de nota, que está colaborando com as autoridades. As circunstâncias que levaram ao acidente são investigadas.

A despedida do menino foi marcada pela presença de colegas da fanfarra da cidade, da qual Daniel fazia parte.

Uma professora da rede municipal de ensino relatou que o sepultamento ocorreu em meio a forte comoção e contou com uma homenagem feita pelos amigos que tocavam com ele no grupo.

A escola em que Daniel estudava também publicou uma mensagem de pesar. “Sua partida deixa um vazio imenso em nossos corações”, declarou a instituição, que afirmou estar ao lado dos familiares e amigos durante o período de luto.

A Assistência Social de Barão de Monte Alto igualmente se manifestou após a morte e prestou solidariedade aos familiares, amigos e pessoas que conviviam com o estudante.

Nas homenagens, Daniel foi lembrado como uma criança “doce e muito querida por todos”. “Daniel, que seu brilho continue vivo em nossas lembranças”, afirmou o órgão.