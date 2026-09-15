Ex-ator da Globo faz bico em loja para poder comer - (crédito: Reprodução/Instagram)

A instabilidade financeira que acompanha a carreira artística fez Caian Zattar buscar uma alternativa para manter as contas em dia.

Conhecido por trabalhos em “Malhação” e “Elas por Elas”, o ator atualmente divide a rotina entre as gravações e o expediente como atendente de uma loja no Centro do Rio de Janeiro.

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Caian está no elenco de “Alucinação”, série do Canal Brasil na qual interpreta a versão jovem do cantor Belchior.

Apesar dos trabalhos na televisão, ele mantém o emprego no comércio durante os períodos em que não está envolvido com produções.

“Preciso ter dinheiro para pagar as contas. A equipe da loja conhece a minha dinâmica como ator, então não tem burocracia quando preciso sair para gravar. É um tapa-buraco para eu não ficar sem comer. Eu cresci vendo a instabilidade financeira da profissão. Tinha época com trabalho e dinheiro e época sem nada. Eu nunca romantizei a carreira”, afirmou em entrevista ao O Globo.

Filho dos atores Adriana Zattar e Licurgo Spinola, o artista acompanhou desde a infância as oscilações enfrentadas pelos pais na profissão.

Essa experiência, segundo ele, contribuiu para que não criasse uma visão idealizada sobre a vida de ator.

A necessidade de complementar a renda, no entanto, não surgiu apenas na fase adulta. Caian começou a trabalhar ainda jovem, quando a família enfrentou dificuldades para arcar com os custos de sua educação.

“Estávamos sem dinheiro para pagar a minha escola, e eu comecei a trabalhar para ajudar. Virei modelo e fiquei nisso uns três anos”, relembrou.

Depois da experiência como modelo, Caian começou a participar de curtas-metragens e outros projetos audiovisuais.

A trajetória ganhou novo impulso em 2019, quando ele entrou para o elenco da última temporada de “Malhação”, produção que acabou sendo interrompida pela pandemia.

Quatro anos depois, o ator também participou de “Elas por Elas”, novela na qual interpretou Pedro.