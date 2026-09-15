A Fazenda 18 nova edição tem mãe de cantora famosa e icônico ator global - (crédito: Reprodução/Record)

A Record deu início à 18ª edição de “A Fazenda” nesta segunda-feira (14), apresentando ao público um elenco formado por nomes conhecidos da televisão, influenciadores e personalidades que já passaram por outros programas de confinamento.

A temporada é comandada por Adriane Galisteu, com direção-geral de Rodrigo Carelli, e terá 22 peões na disputa.

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Quem está em “A Fazenda 18”

Monica Fonseca

A jornalista tem experiência em televisão e já trabalhou em diferentes programas, especialmente em atrações dedicadas ao entretenimento.

Sergio Hondjakoff

O ator ficou marcado pelo personagem Cabeção, de “Malhação”. Depois de anos afastado da televisão e de enfrentar um tratamento contra a dependência química, ele retorna aos holofotes como um dos peões da nova temporada.

Adryana Ribeiro

Conhecida pela trajetória com o grupo Adryana e a Rapaziada, a cantora e compositora agora encara o confinamento rural da Record.

Eduarda Braun

A modelo, conhecida também como Duda Braun, chega ao programa depois de conquistar o título de Miss Supranational 2025.

Maíra Charken

Com passagens por diferentes áreas da televisão, Maíra Charken já apresentou o “Video Show”, foi bailarina do Faustão e atuou em novelas. A artista também conhece a dinâmica dos realities da Record: em 2023, participou de “Troca de Esposas”.

Catherine Bascoy

Ex-participante de “De Férias com o Ex”, Catherine Bascoy também ficou conhecida por seu relacionamento com o ex-BBB Gui Napolitano. No último ano, ela ainda foi apontada como affair de Vini Jr.

Murilo Dias

A nova temporada representa mais um confinamento para Murilo Dias. O influenciador já participou de “De Férias com o Ex”, “Soltos em Floripa” e “A Grande Conquista”.

Darlin Ferratry

Mãe de Lexa, Darlin Ferratry atua como empresária. Na competição, ela terá a oportunidade de apresentar ao público um pouco mais de sua vida longe da imagem associada à filha.

Ariela Carasso

Ariela Carasso ganhou projeção em “Casamento às Cegas” e posteriormente participou de “A Grande Conquista 2”. Antes de conseguir uma vaga no elenco desta edição, ela chegou a ser alvo de rumores sobre uma possível participação em “A Fazenda 15”.

Mayk Leão

O influenciador digital ficou conhecido recentemente depois de publicar registros de luzes misteriosas no céu. Ele e muitos internautas acreditam que os objetos vistos nas imagens seriam um disco voador.

Stephanie Gomes

Filha de Solange Gomes, que participou de “A Fazenda 13”, Stephanie Gomes também já esteve em “A Grande Conquista”. Agora, ela volta a disputar um reality da Record.

Tina Calamba

Modelo angolana, Tina Calamba ganhou notoriedade ao participar do “BBB 23”. Ela é mais uma ex-participante do reality da Globo a integrar o elenco desta temporada.

Alfredo Amaral

Alfredo Amaral foi considerado superdotado durante os primeiros anos de escola e passou diretamente da primeira para a segunda série. O contato com a tecnologia começou depois que recebeu um computador da mãe, experiência que o levou a seguir carreira como programador.

Ele é pai de dois filhos e está divorciado há cerca de três anos. Ao longo da vida, também criou vínculos com o meio artístico e se relacionou com mulheres famosas como Jaqueline Grohalski, Dayanne Bezerra e Gabi Martins.

Jonatas Faro

O ator, que ganhou destaque como galã da Globo, está longe da televisão há alguns anos. Em “A Fazenda 18”, ele retoma a exposição na televisão por meio do reality.

Gabriel Torres

Gabriel Torres ficou conhecido, entre outros aspectos de sua trajetória, por ter sido casado com Mara Maravilha. Ele agora faz parte do elenco que disputa a nova temporada do programa.

Riikardo Negro

A participação no “BBB 26” esteve perto de acontecer para Riikardo Negro. Ele avançou até o Quarto Branco, mas não conseguiu uma vaga no elenco principal. Pouco tempo depois, ganhou outra oportunidade de enfrentar um confinamento, dessa vez na Record.

Lucas Bissoli

Lucas Bissoli integrou o elenco do “BBB 22”. Sua passagem pelo programa ficou marcada pelo relacionamento com Eslô Marques, que continuou depois do fim do confinamento.

Jottapê

Antes de se dedicar à música, Jottapê começou a carreira como ator mirim. Ele esteve em “O Menino da Porteira” e “Chiquititas”, além de protagonizar “Sintonia”, série da Netflix. O artista também construiu uma carreira no funk, mas deixou o gênero após se converter ao segmento evangélico.

Renata Del Bianco

A atriz interpretou Vivi na temporada de 1997 de “Chiquititas”, personagem que a tornou conhecida pelo público infantil. Mais recentemente, fazia parte do elenco de “A Praça é Nossa”, mas deixou a atração para participar do reality rural.

Thaíde

Um dos pioneiros do Hip Hop no Brasil, Thaíde chega ao programa com uma carreira extensa e diversificada. O artista trabalha como rapper, compositor, apresentador, jornalista, produtor musical, DJ, ator, escritor e podcaster.

Fran Almeida

Criadora de conteúdo, Fran Almeida atua nos segmentos de lifestyle, maternidade e wellness. Mãe de Enrico, de cinco anos, ela se define como alguém com sotaque paulista e alma carioca.

A nova peoa já tem experiência em realities. Ela participou do “BBB 14”, em 2014, do “Power Couple Brasil 3”, em 2018, do “Dancing Brasil”, também em 2018, e do “Troca de Esposas”, em 2023.

Daniel Erthal

Conhecido pelos trabalhos como galã de “Malhação”, Daniel Erthal ganhou destaque recentemente por atuar como vendedor ambulante de bebidas no Rio de Janeiro. Agora, o ator volta à televisão como um dos concorrentes de “A Fazenda 18”.