Professor morre aos 55 anos durante treino em academia; saiba mais - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de Jeyres Pereira Nobre, de 55 anos, virou mais um caso de investigação para as autoridades.

O professor passou mal enquanto treinava em uma academia de Fortaleza (CE), na segunda-feira (14), e não resistiu após receber atendimento no local.

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Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), somente a conclusão do laudo da Perícia Forense poderá confirmar o que provocou a morte. Até o momento, a causa não foi divulgada.

Testemunhas relataram que frequentadores da academia tentaram socorrer Jeyres e realizaram massagem cardíaca.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi chamada para atender a ocorrência, enquanto uma equipe do Samu também foi acionada.

Apesar das tentativas de atendimento, o professor morreu ainda dentro do estabelecimento. Ele estava acompanhado da esposa no momento em que passou mal.

Além da atividade como professor, Jeyres era proprietário de uma ótica situada no bairro Autran Nunes, em Fortaleza. O caso agora está sob investigação da 21ª Delegacia de Polícia da capital.

As circunstâncias que antecederam o mal-estar e o motivo da morte deverão ser esclarecidos a partir dos procedimentos periciais conduzidos pelas autoridades.