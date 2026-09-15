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Com medo de Anitta, amiga de Virginia deixa posto da Grande Rio

Duda Freire não irá mais desfilar como musa da agremiação em 2027

Com medo de Anitta, amiga de Virginia deixa posto da Grande Rio - (crédito: Reprodução/Instagram)
Com medo de Anitta, amiga de Virginia deixa posto da Grande Rio - (crédito: Reprodução/Instagram)

Duda Freire, de 21 anos, já está em busca de uma nova escola de samba para o Carnaval 2027. A influenciadora e modelo negocia sua permanência no Grupo Especial do Rio de Janeiro depois de decidir não seguir como musa da Grande Rio na próxima folia.

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A influenciadora já conversou com duas agremiações e tenta definir seu futuro no Carnaval carioca. O tempo, porém, é curto: poucas vagas ainda estão disponíveis nas escolas que integram o Grupo Especial.

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Segundo informações do jornal Extra, a decisão de Duda teria ocorrido após Anitta vetar a presença de Virginia Fonseca em sua coroação como Rainha de Bateria da Grande Rio, marcada para domingo (20).

Duda é uma das amigas mais próximas de Virginia e teria optado por não aceitar a "promoção" oferecida pela escola de Caxias por receio da repercussão nas redes sociais.

A mudança acontece depois de uma estreia considerada positiva na Sapucaí, em 2026. O bom desempenho no Carnaval deste ano havia levado a Grande Rio a oferecer à influenciadora uma posição de maior destaque para 2027. Mesmo assim, Duda decidiu recusar o convite.

A influenciadora voltou aos holofotes nesta terça-feira (15), quando anunciou que deixará o posto de musa da Grande Rio. A escola de Caxias era, até então, o destino de Duda para o próximo Carnaval.

Conhecida nas redes sociais pela amizade com Virginia Fonseca, Duda começou a produzir conteúdo aos 15 anos.

Atualmente, acumula mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e compartilha publicações sobre viagens, maquiagem, festas e compras, além de vídeos, "dancinhas" e stories.

Além do trabalho como influenciadora, Duda se apresenta profissionalmente como modelo e mantém contratos publicitários com marcas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 15/09/2026 10:47
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