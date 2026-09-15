Com medo de Anitta, amiga de Virginia deixa posto da Grande Rio - (crédito: Reprodução/Instagram)

Duda Freire, de 21 anos, já está em busca de uma nova escola de samba para o Carnaval 2027. A influenciadora e modelo negocia sua permanência no Grupo Especial do Rio de Janeiro depois de decidir não seguir como musa da Grande Rio na próxima folia.

A influenciadora já conversou com duas agremiações e tenta definir seu futuro no Carnaval carioca. O tempo, porém, é curto: poucas vagas ainda estão disponíveis nas escolas que integram o Grupo Especial.

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Segundo informações do jornal Extra, a decisão de Duda teria ocorrido após Anitta vetar a presença de Virginia Fonseca em sua coroação como Rainha de Bateria da Grande Rio, marcada para domingo (20).

Duda é uma das amigas mais próximas de Virginia e teria optado por não aceitar a "promoção" oferecida pela escola de Caxias por receio da repercussão nas redes sociais.

A mudança acontece depois de uma estreia considerada positiva na Sapucaí, em 2026. O bom desempenho no Carnaval deste ano havia levado a Grande Rio a oferecer à influenciadora uma posição de maior destaque para 2027. Mesmo assim, Duda decidiu recusar o convite.

A influenciadora voltou aos holofotes nesta terça-feira (15), quando anunciou que deixará o posto de musa da Grande Rio. A escola de Caxias era, até então, o destino de Duda para o próximo Carnaval.

Conhecida nas redes sociais pela amizade com Virginia Fonseca, Duda começou a produzir conteúdo aos 15 anos.

Atualmente, acumula mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e compartilha publicações sobre viagens, maquiagem, festas e compras, além de vídeos, "dancinhas" e stories.

Além do trabalho como influenciadora, Duda se apresenta profissionalmente como modelo e mantém contratos publicitários com marcas.