Aos 62 anos, Marisa Orth estrela filme em plataforma de conteúdo adulto

Aos 62 anos, Marisa Orth vai integrar o elenco de uma produção voltada ao público adulto. A atriz e cantora protagoniza, ao lado do ator e modelo Vitor Gadelha, um filme que será lançado exclusivamente pela plataforma "Amasso", novo serviço de conteúdo adulto.
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A estreia está marcada para 20 de setembro, às 20h. Na trama, Marisa e Vitor vivem dois personagens que se conhecem e acabam passando a noite juntos.
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A produção foi concebida para explorar a sensualidade sem apostar necessariamente em cenas explícitas, deixando parte da narrativa para a imaginação do espectador.
Com aproximadamente dez minutos de duração, o projeto terá novos episódios publicados em intervalos de 40 dias.
A estética escolhida remete ao glamour das décadas de 1980 e 1990, período que também marcou a trajetória de Marisa Orth, que chegou a protagonizar uma das capas mais impactantes da Playboy.
A produção reúne ainda nomes conhecidos da televisão, incluindo atores de "Sai de Baixo" e "A Praça é Nossa".
A direção é assinada por Gringo Cardia, vencedor do prêmio da MTV em Los Angeles de Melhor Clipe Brasileiro em 1990.
Bárbara Paz participa como codiretora e foi premiada pelo Los Angeles Brazilian Film Festival por Melhor Direção de Documentário.
A proposta do projeto é apresentar a sensualidade por meio de uma linguagem mais artística e sofisticada.
Por isso, embora o conteúdo seja direcionado ao público adulto, a obra foi desenvolvida com foco na sugestão e na construção do imaginário, em vez de uma abordagem necessariamente explícita.
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