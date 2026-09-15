Adriane Galisteu faz desabafo após filho decidir deixar o país

Adriane Galisteu revelou como tem lidado com a mudança do filho, Vittorio Galisteu Iódice, de 16 anos, para a Suíça.

Em entrevista ao portal LeoDias, a apresentadora contou que o adolescente passou a morar em um internato e admitiu que também enfrenta uma fase de adaptação com a nova rotina.

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Vittorio está matriculado no College du Leman, em Versoix, nas proximidades de Genebra. Para Adriane, apesar da saudade, a experiência pode proporcionar ao filho uma oportunidade de ampliar seus horizontes e conhecer diferentes formas de convivência.

“[O coração] aperta, mas por outro lado acho que vai ser inesquecível para ele, vai dar para ele uma outra visão de mundo, uma outra visão do que ele quer escolher para a vida dele, uma outra visão de relacionamento, porque hoje é tão importante poder se relacionar”, disse.

A apresentadora também admitiu que ainda está aprendendo a lidar com a distância. Segundo ela, não existe um preparo para o momento em que os filhos começam a ganhar mais independência.

“Então eu sei do privilégio, sei da importância, mas ninguém me ensinou a soltar a mão dele. Eu falo que se o Vitório está se adaptando, eu também estou, estou no processo de adaptação”, declarou.

Mesmo longe, Adriane mantém contato diário com o adolescente por telefone. A comunicação, porém, nem sempre acontece da maneira que ela gostaria.

“Mas assim, adolescente, eu fico implorando para ele, liga a câmera, não, peraí, manda uma foto, e lá se foi, entendeu? Então eu estou vivendo essas duas angústias, essa sensação de ter um filho adolescente escapando para o mundão e ele fora, porque ele aqui também não me dava muita bola já, mas ele está aqui, né? Então assim, é diferente, mas tudo bem. Eu tenho certeza que ele vai voltar muito feliz e muito agradecido”, concluiu.

O College du Leman adota o sistema de boarding school, no qual os estudantes vivem na própria instituição. No caso de Vittorio, o modelo escolhido atende alunos dos 10 anos até o fim do ensino médio.

A escola reúne estudantes de mais de 120 nacionalidades e recebe alunos dos 2 aos 18 anos. A modalidade de internato escolhida para o filho de Adriane custa 117,5 mil francos suíços por ano, valor equivalente a cerca de R$ 755 mil.

A mensalidade anual inclui, além da formação acadêmica, hospedagem e refeições completas preparadas por chefs de cozinha.

O pacote também contempla passeios durante o dia e à noite, três fins de semana nas montanhas, livros, materiais escolares, uniforme, kit esportivo e seguro.