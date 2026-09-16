Andressa Urach choca ao citar diferença entre Hulk e Neymar no sexo - (crédito: Youtube/Instagram)

Durante sua participação no programa “Disse me Disse”, exibido nesta terça-feira (15), Andressa Urach revelou mais um nome conhecido do futebol com quem afirma ter se relacionado.

A criadora de conteúdo adulto contou que teve um affair com Hulk, ex-jogador da Seleção Brasileira e atualmente atleta do Fluminense.

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A declaração surgiu enquanto Andressa comentava sobre outros relacionamentos que afirma ter mantido com pessoas conhecidas do público.

Entre os nomes citados anteriormente por ela está Neymar, que também foi mencionado durante a conversa.

Ao estabelecer uma comparação entre os dois jogadores, Andressa destacou a disposição que atribuiu a Hulk e fez uma declaração sobre o desempenho do atleta em relação ao craque que defendeu a Seleção Brasileira.

“Ele é casado e isso faz muitos anos, mas o Hulk, da Seleção Brasileira, bota aí para a lista. Esse merece estar assim nos bets. Uma disposição, assim, digamos que ele seja um jogador muito melhor que o Neymar. É um trator, aquele que destrói a plantação, assim”, afirmou.

