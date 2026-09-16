Andressa Urach revela detalhe cabuloso após relação íntima com Léo Santana

Andressa Urach voltou a comentar experiências íntimas que afirma ter vivido com pessoas conhecidas e revelou detalhes de um encontro que teve com o cantor Léo Santana.
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Segundo a ex-Fazenda, a relação aconteceu há algum tempo e teve consequências físicas nos dias seguintes.
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Ao recordar o episódio, Andressa contou que permaneceu com dores durante uma semana após a noite que passou com o artista. "Eu fiquei uma semana dolorida’", declarou.
Durante a mesma conversa, a criadora de conteúdo adulto também mencionou um jogador de futebol entre os homens famosos com quem afirma ter se relacionado.
O nome citado foi Hulk, que, segundo o relato de Urach, apresentou um desempenho sexual superior ao de Neymar, com quem ela também afirma ter tido relações íntimas.
Ao falar sobre o jogador, Andressa fez uma comparação entre os dois e destacou a disposição que atribui a Hulk.
“Ele é casado e isso faz muitos anos, mas o Hulk, da Seleção Brasileira, bota aí para a lista. Esse merece estar assim nos bets. Uma disposição, assim, digamos que ele seja um jogador muito melhor que o Neymar. É um trator, aquele que destrói a plantação, assim”, afirmou.
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